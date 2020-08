5 dicas para se motivar com o aprendizado remoto

Muitas de nossas rotinas presenciais de aula e de estudo foram interrompidas com a pandemia do novo coronavírus. Sendo assim, a maioria das instituições adotaram o aprendizado remoto. Nele, podem haver aulas online, em tempo real, ou então offline, mas todas a distância.

Há uma discussão intensa sobre a permanência desse sistema de aula mesmo após a pandemia. Algumas escolas e faculdades devem recorrer ao EAD e outras já estudam adotar o ensino híbrido, que mescla o online com o presencial.

E se você acha difícil permanecer motivado agora, saiba que não está sozinho. Por isso selecionamos algumas dicas para ajudá-lo a ter sucesso em suas aulas remotas.

Siga uma rotina de estudo remoto

Ter uma rotina de estudos é uma estratégia que pode ajudá-lo a voltar ser mais eficiente com o seu tempo. Existem quatro etapas para o ciclo:

Antes do estudo remoto em uma aula, visualize o material referente.

Percorra o capítulo, preste atenção nos cabeçalhos e nas palavras em negrito, reveja os resumos dos capítulos e prepare as perguntas que tiver.

Participe de sua aula – faça anotações e faça perguntas.

Revise suas anotações o mais rápido possível após a aula.

Programe um tempo na sua semana para estudar o material novamente. Faça uma revisão em suas anotações, folhetos e outras leituras.

Repita esse processo para cada uma de suas aulas para garantir que você esteja melhor preparado para as finais.

Monte um grupo de estudo virtual

Os grupos de estudo podem ajudá-lo a ficar conectado com os colegas de classe e melhorar o desempenho acadêmico.

Juntos, escolham um horário regular para se reunir em uma plataforma de reunião virtual, como o Zoom ou o Google Meet, por exemplo. Compartilhe recursos e materiais a partir do Google Drive e outras ferramentas úteis nesse sentido.

Reveze-se com os membros do seu grupo de estudo para criar um esboço ou agenda antes da reunião para ajudar cada sessão de estudo a permanecer no caminho certo.

Experimente a técnica de estudo Pomodoro

Fazer pausas curtas durante as sessões de estudo pode ajudar você a ficar mais concentrado e a reter melhor as informações. Experimente o método Pomodoro para criar pequenos intervalos seu aprendizado remoto.

Escolha uma tarefa para trabalhar – talvez esteja lendo um capítulo, escrevendo um esboço ou resolvendo problemas e cálculos. Guarde o celular e elimine o máximo de distrações possível. Defina um cronômetro para 25 minutos. Concentre-se na tarefa até o tempo no cronômetro chegar ao final. Quando o cronômetro disparar, redefina-o por cinco minutos e faça o que quiser durante esse período. É a hora da sua pausa. Verifique seu celular, faça um lanche, faça uma pequena caminhada – o que quer que dê um tempo ao seu cérebro! Redefina seu timer por 25 minutos e repita o processo. O método propõe quatro tempos de 25 minutos e pausas de 5 entre eles.

Mantenha-se equilibrado

Cuide de sua saúde para manter o equilíbrio e manter a energia. Procure dormir bem à noite, faça refeições equilibradas e reserve tempo para atividades físicas.

Fazer pausas regulares ao estudar ou trabalhar em projetos é uma ótima maneira de recarregar e evitar o desgaste.

Peça ajuda caso tenha dúvidas

Se você está preso a um problema ou conceito discutido em aula, peça ajuda. Pergunte a um colega de classe que esteja disponível remotamente.

Quem está se preparando para vestibulares ou concursos, pode se apegar a fóruns ou grupos do Facebook para tirar dúvidas.

