5 estratégias para estudantes escreverem melhor

Estudantes precisam escrever, na maioria das vezes, com as suas próprias palavras. Seja para o estudo dia a dia em escolas ou faculdades, na preparação para provas ou então nas próprias avaliações, como vestibular ou ENEM.

Quem se dedica a melhorar sua escrita, além da leitura, sobre a qual já falamos bastante por aqui, pode colher frutos incríveis lá na frente.

Essa habilidade garante boas respostas em questões dissertativas, redações nota 1.000, teses aprovadas nas universidades, bons trabalhos acadêmicos, etc.

Que tal ficar por dentro de dicas interessantes para estudantes escreverem melhor? Acompanhe!

1. Escreva mesmo quando não tiver vontade de escrever

Muitos estudantes aguardam o momento certo para começar a escrever. Talvez esteja esperando que determinado artigo ajude ou que um dia irá acordar e se sentir inspirado para escrever.

Infelizmente, o retrato do escritor inspirado e apaixonado que se tranca por dias a fio em uma cabana para escrever o romance best-seller perfeito levou muitos de nós a acreditar que é preciso sentir-se no clima certo para escrever.

A realidade é que você pode nunca se sentir pronto ou inspirado para escrever. Então o que você deveria fazer? A sugestão, de acordo com muitos especialistas, é simplesmente começar a escrever de qualquer maneira. Escreva qualquer coisa, mesmo que não seja do assunto certo. Logo mais você sentirá que as ideias vão se formular em sua mente.

2. Faça da escrita um hábito diário

Se você olhar para a vida de grandes escritores como Stephen King, por exemplo, notará que são pessoas escrevem diariamente. É um hábito arraigado. 90% do sucesso na escrita é apenas – e simplesmente – escrever ou então querer escrever.

Isto é, de acordo com entendidos no assunto, deve-se pelo menos ‘assumir a posição’ de escrever. Sentar-se em frente ao computador ou com uma caneta / lápis na mão, pronto para escrever todos os dias pode beneficiar muito a habilidade.

Durante os primeiros 45 minutos desse processo, a maioria das pessoas experimenta algum nível de ansiedade e desconforto. É comum ter pensamentos como “não consigo escrever”, “prefiro fazer outra coisa” ou então “é algo muito difícil”. Passando por essa fase a cada dia, garantirá que o hábito se torne comum e mais fácil de levar adiante.

3. Escrever não é um processo linear

É um mito pensar que você precisa começar logo no início de seu texto e aperfeiçoar a primeira frase antes de continuar a escrever o resto.

Esqueça a primeira frase. Isso chegará com o tempo. Recomenda-se colocar todas as suas ideias no papel e trabalhá-las de modo geral.

Se você precisa ter algum tipo de estrutura antes de começar o processo de escrita, tente anotar suas ideias em um mapa mental ou escrever cada ideia em post-its para que você possa embaralhá-las para criar uma estrutura.

Logo após fazer isso, não pense que precisa começar a escrever sua introdução ou o primeiro parágrafo de seu ensaio. Comece com a ideia com a qual se sente mais confortável e prossiga a partir daí.

4. Use a escrita como uma forma de pensar

Se você estiver se sentindo travado, escreva sobre o que o está sentindo. Programe o alarme para 5 ou 10 minutos e o que quer que venha à mente, coloque no papel.

O segredo é manter a mão em movimento. Não pare de escrever até que o alarme toque.

Experimente isso e certamente você se surpreenderá com os tipos de insights e soluções criativas que encontrará.

5. Escreva quando estiver mais alerta

Se você está tentando fazer da escrita um hábito diário, deve promover experiências positivas de escrita.

Escrever quanto se está exausto pode ser uma experiência nada produtiva, ou seja, frustrante. Conseqüentemente, eu não peguei uma caneta para escrever por dias.

O fato é que escrever é uma tarefa complicada e mentalmente exaustiva. Por isso, não faz sentido escrever quando você está cansado. Escreva quando se sentir mais alerta e tiver energia para fazê-lo.

E então, o que achou das dicas? Leia também outro artigo a respeito do tema: