5 famosos que morreram, mas continuam vivos nas redes sociais

Famosos que já morreram e até hoje são lembrados pelo grande público continuam vivos não só nas lembranças dos fãs, mas também na internet. Alguns nomes inesquecíveis da TV e da música continuaram vivos nas redes sociais graças aos assessores e membros da família que acataram o apelo do público por vídeos, frases e memórias.

Entre os nomes que permanecem compartilhando posts e reagindo às homenagens de fãs estão os apresentadores Hebe Camargo e Gugu Liberato, e o ator Domingos Montagner. Lá fora, a atriz Marilyn Monroe e o astro Michael Jackson seguem impactando os internautas com momentos marcantes.

Vale ressaltar que não existe uma regra ou um plano pré-estabelecido para como as redes sociais dos famosos que já não estão mais entre nós devem ser administradas.

Por respeito, nenhum perfil “oficial” dos famosos causou polêmica ou se afastou do maior propósito que é recordar os melhores momentos das estrelas.

1) Hebe Camargo

Hebe Camargo morreu em setembro de 2012, mas seus assessores e familiares deixaram suas páginas oficiais ativas e atualizadas quase que diariamente. Não faltam vídeos de momentos marcantes da apresentadora, principalmente em sua fase no SBT.

No ano passado, o perfil oficial da apresentadora no Instagram serviu como ferramenta para a divulgação da cinebiografia dela, estrelada por Andréa Beltrão. Atualmente, o perfil tem 69,6 mil seguidores e 1.132 publicações.

Em um dos posts, o perfil de Hebe mencionou uma novidade no dia 8 de março, data do aniversário da famosa. O shopping do Morumbi, em SP, foi a sede da Exposição Hebe Forever, que contou com diversos itens inéditos da apresentadora.

2) Gugu Liberato

Ver essa foto no Instagram Esta é a pagina oficial de Gugu Liberato, transformada em Memorial por integrantes de sua equipe, a pedido dos filhos do apresentador e seus familiares. Nossa proposta é manter viva a imagem deste apresentador que escreveu uma parte importante da história da televisão no Brasil. Vamos aqui relembrar momentos da vida de um homem muito amado em todo o Brasil. Rever imagens de sua carreira, de sua vida como empresário e cenas ao lado de amigos queridos. Assim era o nosso Gugu, um homem generoso, cheio de ideias, incansável em seu trabalho, apaixonado por seus três filhos (João Augusto, Marina e Sofia), por sua mãe e irmãos. Gugu foi também um filho e irmão apaixonado por sua família, um grande pai, um amigo sincero e um grande companheiro de trabalho. “Eu sou um veículo, sou usado para fazer as pessoas felizes. Eu não conseguiria ficar longe do público. Eu acho que é o que me move, é a minha grande motivação. Se eu pudesse falar com cada pessoa juntinho, tocando na pessoa … eu sinto na rua que as pessoas querem um toque, querem algum contato comigo. Seu eu pudesse eu me dividiria em milhões de pedaços para agradecer aqueles que sempre me acompanharam, que há 30 anos me aguentam na televisão… Pedir perdão se por acaso algum dia eu cometi algum erro, mas principalmente agradecer o carinho que vocês me dão”, declaração de Gugu à repórter Adriana Araújo, Record TV, em reportagem feita em 2011, em sua casa de verão em Angra dos Reis. Fotos: Chico Audi Post feito pela Equipe Gugu #prasempregugu Uma publicação compartilhada por Gugu Liberato (@guguliberato) em 20 de Fev, 2020 às 12:43 PST

Gugu Liberato nos deixou em novembro do ano passado após um acidente doméstico em Orlando, nos EUA. O trágico acidente pegou o país de surpresa e, em meio ao caos envolvendo a disputa pela herança do apresentador, a família de Gugu tomou uma decisão benéfica para os fãs.

No dia 20 de fevereiro, o perfil do famoso anunciou que a página não seria desativada e se tornaria um Memorial: “Esta é a pagina oficial de Gugu Liberato, transformada em Memorial por integrantes de sua equipe, a pedido dos filhos do apresentador e seus familiares”.

“Nossa proposta é manter viva a imagem deste apresentador que escreveu uma parte importante da história da televisão no Brasil”, explicaram os administradores. O perfil de Gugu no Instagram tem 3,1 milhões de seguidores.

3) Michael Jackson

Michael Jackson, considerado um dos maiores astros da história da música soma mais de 2,3 milhões de seguidores no Twitter e 5,2 milhões de seguidores no Instagram. Suas músicas atemporais ainda rendem milhões para os cofres da gravadora e para a família do cantor.

Morto em 2009, os perfis do norte-americano nas redes sociais continuam com postagens frequentes, revivendo momentos emblemáticos da história do astro, como presenças em eventos, concertos e vídeos marcantes de suas melhores atuações em cima do palco.

Em 26 de janeiro, o perfil de Michael homenageou Kobe Bryant e a filha, Gianna Bryant, mortos após a queda de um helicóptero na região metropolitana de Los Angeles, na Califórnia.

4) Marilyn Monroe

Marilyn Monroe, assim como Michael Jackson, tem o Twitter e o Instagram como ferramentas de propagação para a sua rica história no mundo dos famosos. A atriz, morta em 1962, foi um dos maiores símbolos sexuais do século 20.

Considerada uma das grandes estrelas da história do cinema norte-americano, ela soma mais de 245 mil seguidores no Twitter e 1,7 milhões no Instagram. Do jeito que sempre se exibiu para as câmeras, Marilyn aparece sorrindo na maioria das imagens nas redes sociais.

5) Domingos Montagner

Apontado como um dos talentos da Globo, Domingos Montagner nos deixou em 2016, devido a um afogamento no Rio São Francisco, durante os intervalos das gravações da reta final de Velho Chico.

Na época da sua morte, famosos e anônimos reagiram chocados na imprensa e na internet. De lá para cá, a decisão da família do ator foi em manter o perfil no Instagram ativo.

Atualmente, o perfil oficial soma 240 mil seguidores. Além dele, os familiares criaram a Casa Domingos Montagner, local de cultura e educação. O perfil tem 17 mil seguidores e coloca em prática o que Domingos sempre mostrou para o público: generosidade, talento, carinho e atenção.