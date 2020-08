5 filmes sobre violência urbana para aumentar seu repertório sociocultural

Aqueles que estão se preparando para prestar um exame como o do Enem, de vestibulares ou concursos devem estar atualizados sempre. Além disso, devem estar prontos para dissertar sobre quaisquer assuntos da atualidade. No Enem esses assuntos podem ser apresentados como potenciais problemas para os quais os candidatos devem apresentar uma solução.

Um tema que sempre pode aparecer nesses exame é o da violência urbana no Brasil. Por esse motivo, selecionamos cinco filmes para aumentar o seu repertório sobre este assunto. Confira nossas dicas!

Cidade de Deus

Neste famoso filme de Fernando Meirelles de 2002, há o relato da transformação da comunidade pobre Cidade de Deus em uma favela tomada pelo tráfico. Desse modo, o filme retrata essa realidade através da personagem Buscapé, um jovem negro afetado pela violência. O filme é emblemático e, além de ser exibido no Festival de Cannes, teve quatro indicações ao Oscar.

Falcão – Meninos do Tráfico

Já o filme Falcão – Meninos do Tráfico se trata de um documentário. Desse modo, retrata a história real de vida de jovens de favelas brasileiras envolvidos no tráfico de drogas. Assim, com direção de MV Bill e Celso Athayde, o filme reúne histórias de diversas comunidades pobres do Brasil.

Última Parada 174

Também baseado em fatos reais, esse filme conta a história de Sandro do Nascimento. Assim, Bruno Barreto, diretor do filme retrata o percurso do jovem que, além de vítima da violência, acaba realizando um ato criminoso. Nesse sentido, o filme mostra quando Sandro sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro e manteve os passageiros como reféns.

Tropa de Elite

O filme Tropa de Elite é um dos mais vistos do cinema nacional. A história é centrada no Capitão Nascimento e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Assim, ambientado no Rio de Janeiro, o filme aborda o uso da violência extrema, tortura, violação dos direitos humanos e a corrupção policial.

Carandiru

Por fim, há o filme Carandiru. Esse filme teve criação inspirada no livro Estação Carandiru, do médico Drauzio Varella, assim retrata o cotidiano no presídio do Carandiru, em São Paulo, antes de ser extinto após o massacre de 1992, no qual a polícia matou 111 detentos.

