5 grandes mitos sobre os cursos online

A opção de se capacitar em cursos online é uma ideia um tanto nova. Como resultado, há muitas opiniões sobre a qualidade desse tipo de ensino.

Alguns acreditam que o ensino em sala de aula é a única forma de proporcionar socialização adequada, aprendizagem eficiente, pois há teoria e prática, e habilidades de trabalho em equipe.

Confira os grandes mitos sobre os cursos online para que você possa tomar a melhor decisão para o seu futuro.

Cursos online são para pessoas preguiçosas

Sim, alguns alunos irão se inscrever em um curso online apenas para que possam ficar na cama por mais uma hora. Afinal, uma aula online permite que você vá para a aula de pijama, por exemplo. Mas há muitos outros motivos pelos quais estudantes e profissionais podem escolher cursos online.

A adequação ao horário de trabalho é um desses motivos plausíveis. Também pode-se citar as obrigações pessoais; por exemplo, pais que precisam estar em casa para cuidar dos filhos pequenos, podem se qualificar em cursos online.

De qualquer modo, cursos online não são, definitivamente, para pessoas preguiçosas. Mesmo com a possibilidade de assistir às aulas com maior comodidade, deve-se ter extrema organização, planejamento, dedicação. Lembrando que é bem mais fácil de procrastinar em casa do que na sala de aula, então, o foco deve ser redobrado.

São mais fáceis / mais difíceis do que cursos presenciais

É importante lembrar que os cursos online, assim como as aulas tradicionais, apresentam graus variados de dificuldade. Esses fatores dependem da instituição, do professor, assim como do nível de conhecimento e da capacidade de aprender novas informações.

Aulas online são boas para alunos focados e motivados para concluir as tarefas no prazo. Estudantes que carecem de disciplina não terão um bom desempenho em uma aula online. Mas vale dizer que sempre dá para melhorar.

Cursos online não são tão bons

Há o mito de que os cursos online têm a qualidade defasada. No entanto, assim como ocorre com os cursos presenciais, é necessário pesquisar bastante acerca da instituição de ensino que oferece essas aulas.

Procure conhecer a reputação do portal, a opinião de alunos egressos, o reconhecimento de órgãos educacionais, o sistema de ensino, entre outros parâmetros.

Pode apostar que há cursos online com muita qualidade, que ensinam o mesmo conteúdo dos presenciais, oferecem plataformas de aprendizagem virtual modernas e têm professores para tirar dúvidas a qualquer momento. Vale a pena pesquisar bem.

Empregadores não gostam de diplomas online

Uma pesquisa de 2010 realizada pela Society for Human Resource Management (SHRM) constatou que 55% dos empregadores disseram que a fonte do diploma do candidato a emprego não importaria. Além disso, 79% dos empregadores disseram que contrataram alguém com um diploma online nos últimos 12 meses.

No Brasil houve crescimento de profissionais que se formaram, em algum nível, em cursos online. E em meio à pandemia, esse número tende a disparar ainda mais. A tendência é que a qualificação se torne cada vez mais remota.

E então, você tinha em mente algum desses mitos sobre cursos online? Na realidade, essa modalidade pode ser muito eficiente, sobretudo na atual conjuntura.

Portanto, caso queira se preparar ainda mais em sua área de atuação, não deixe de conhecer diversas formas de capacitação remota. O Pensar Cursos, por exemplo, é um ótimo portal de cursos online sobre vários segmentos. Clique para conhecer.