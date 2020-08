5 passos para ter bom desempenho em provas dissertativas

Provas dissertativas sempre dão medo em candidatos de vestibulares e concursos. Essas questões também surgem no decorrer da escola, graduação ou pós.

Elas pedem respostas bem elaboradas, com a ortografia e gramática certas, além de plena coerência e coesão. Não, não é nada fácil.

Do estudo ao dia da avaliação são muitas as aflições. Treinos se mostram altamente necessários, por isso vale muito a pena buscar provas dissertativas anteriores.

Além disso, você pode ficar de olho em estratégias para potencializar seu desempenho. Conheça algumas delas!

Leia as questões cuidadosamente

Use seu tempo de leitura para examinar todo a prova e obter uma visão geral de sua estrutura. Leia tudo do enunciado com muito cuidado para garantir que responderá devidamente.

Use seu tempo com sabedoria

Planeje quanto tempo você gastará em cada questão proporcional ao que elas valem. Por exemplo, se uma pergunta vale 30% das notas, você deve alocar 30% do seu tempo. Tente usar todo o tempo da prova e não se esqueça de reservar algum tempo no final para revisar e refinar suas respostas.

Decida em qual ordem responderá às questões

Responder a questões mais fáceis primeiro aumentará sua confiança e pode até permitir que você ganhe algum tempo extra que poderá gastar em perguntas mais difíceis. Se você não tiver certeza sobre uma pergunta, deixe para o final.

Planeje previamente suas respostas

Pode ser útil anotar os principais pontos, assim como conceitos que você usará para ilustrar sua resposta a uma pergunta, antes de começar a escrever sua resposta detalhada. Dessa forma, você pode se concentrar em escrever uma resposta articulada sem tentar se lembrar de tudo o que deseja abordar ao mesmo tempo.

Escreva algo para cada pergunta

Tente responder a todas as questões. Se você não souber a resposta para alguma coisa, escreva alguma coisa que considere relevante – isso pode lhe render alguns pontos extras.

Freqüentemente, quando você começa a escrever algo, mais detalhes chegarão a você. Se você está ficando sem tempo, escrever alguns pontos pode ser melhor do que nada.

E então, o que achou das dicas e estratégias? Prepare-se bem, treine com questões dissertativas anteriores e mantenha a calma para o dia.

