6 etapas para estudantes desenvolverem pensamento crítico

O pensamento crítico é importante. De um modo geral, ele se refere à capacidade de compreender as conexões lógicas entre as ideias.

Quando uma pessoa entende essas ligações, fica mais fácil construir argumentos lógicos com base nessas idéias. Também se torna mais fácil avaliar os argumentos que outras pessoas fazem para ver se esses argumentos são baseados em raciocínios sólidos.

Selecionamos 6 etapas para estudantes descobrirem como podem desenvolver seu pensamento crítico. É essencial para a evolução acadêmica, assim como para a vida.

Identificação

A identificação é importante para o pensamento crítico porque se refere à capacidade do aluno de enxergar o problema existente, assim como quais fatores impactam esse problema. Essa primeira habilidade de pensamento crítico é o que dá aos estudantes a capacidade de ver o escopo do problema e começar a pensar sobre como resolvê-lo.

Em uma nova situação, os alunos perguntam qual é o problema, por que pode estar acontecendo, assim como qual é o resultado. A partir desse conjunto inicial de perguntas, eles chegam a uma compreensão do escopo do problema e das soluções potenciais.

Pesquisa

A pesquisa de um problema não pode começar até que a identificação tenha ocorrido. Uma vez que a identificação ocorre, o aluno pode começar a pesquisar esse problema. Quanta pesquisa é necessária dependerá de cada caso.

Problemas matemáticos, por exemplo, podem se basear na pesquisa de exemplos de semelhantes e na revisão de fórmulas mais fundamentais.

Problemas mais complexos, como abordar grandes questões sociais, ainda dependem do mesmo processo de compreensão do escopo da questão e identificação de quais materiais precisam ser referenciados para resolver o problema.

A pesquisa também é importante quando se trata de compreender as alegações. Os alunos devem ser capazes de ouvir uma afirmação, questioná-la e verificar essa afirmação usando evidências objetivas descobertas por meio de pesquisas. Isso está em contraste com a resposta acrítica de simplesmente aceitar a declaração.

Identificação de preconceitos

Identificar o preconceito é uma das habilidades mais difíceis para os estudantes compreenderem. Todo mundo tem preconceito, incluindo os próprios alunos. É essencial ser capaz de identificar pré-conceitos nos materiais que está examinando que podem afetar o que está sendo escrito. Os autores podem escrever coisas que favoreçam certos pontos de vista, o que impactaria o quanto o leitor poderia confiar no conteúdo.

Por outro lado, os alunos também devem ser capazes de examinar seus próprios preconceitos. É importante não escrever em favor da própria visão, que se torna cada vez mais importante à medida que a pessoa progride nos estudos até o ensino superior ou então à conquista de uma vaga em concurso público, por exemplo.

É importante que as pessoas desafiem suas próprias perspectivas, além disso, que batam de frente com as evidências que leem.

Fazendo inferências

A capacidade de fazer inferências é uma habilidade crítica para os alunos aprenderem à medida que aprendem como analisar dados e juntar informações. Durante o processo de coleta de dados, é sempre importante aprender como tirar conclusões com base nessa análise.

Os estudantes precisam ser capazes de examinar um conjunto de evidências e determinar o que esses dados podem significar. Nem todas as inferências serão corretas. Portanto, eles também precisam ser capazes de reavaliá-las conforme chegam os dados.

Determinando a relevância

Para fazer inferências corretas e formular argumentos, os estudantes precisam ser capazes de determinar a relevância das informações que recebem.

Não se trata de examinar preconceitos, mas de ser capaz de identificar os dados apropriados para resolver um problema ou apresentar um argumento. Isso é particularmente primordial à medida que os estudantes entram em áreas mais avançadas de seu conhecimento.

Curiosidade

Talvez contra a intuição, também é importante que as pessoas aprendam como conter sua curiosidade. A curiosidade é importante porque impulsiona a pesquisa, assim como a exploração de um tópico. No entanto, consistente com a necessidade de determinar a relevância é a necessidade de identificar onde terminar uma linha de investigação.

A curiosidade pode fazer com que as pessoas explorem uma série de tópicos durante a pesquisa, o que apenas consome tempo, em vez de informar a pesquisa de um aluno. Quanto mais hábil um aluno se torna em aprender como encerrar certos caminhos de pesquisa, mais ele pode se concentrar em apoiar seus estudos e encontrar evidências que funcionarão em sua pesquisa.

E então, acha que está preparado para desenvolver seu pensamento crítico?

