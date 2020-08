6 maneiras de driblar com o sono durante os estudos

Você sente muito sono quando vai estudar? Esse pode ser um dos obstáculos para não estar aprendendo as disciplinas como deveria. Consequentemente, deverá afetar seus resultados em provas.

Definitivamente esse é um problemão, por que para conquistar metas grandes, como passar no vestibular, em concurso ou ir bem no ENEM, é preciso estar disposto no dia a dia de estudos.

A seguir você conhece algumas estratégias para driblar o sono na hora de estudar.

1. Masque chiclete

Estar mascando algo, como um chiclete, por exemplo, pode ‘enganar’ o cérebro, mostrando a ele que não é possível dormir enquanto se está comendo. Assim você posterga aquela pescada normal de acontecer durante os estudos. Lembrando que também há chicletes sem açúcar 😉

2. Faça exercícios aeróbicos

Só de você se levantar um pouco pode espantar o sono na hora de estudar. Porém, os exercícios aeróbicos, que movimentam o corpo rapidamente, são ótimos para motivar o cérebro também. Pode ser simulação de pular corda, corrida no lugar, polichinelos etc. Você perceberá o quanto vai melhorar sua atenção depois disso.

3. Tenha um horário fixo para estudar

A desorganização ajuda a manter aquela preguiça e o sono durante os estudos. Portanto, esquematize o que deve aprender em cada dia com antecedência. Ou seja, faça um cronograma de estudos, listando as matérias que são prioritárias.

Além disso, analise qual é o período do dia no qual você tem mais energia. Falamos um pouco sobre esse tema aqui: Dia ou noite: Qual é o melhor período para estudar?

4. Mescle formas de aprender

Mesmo quem não sente sono na hora de estudar precisa de um impulso para se motivar de vez em quando. O cérebro se acostuma depois de um tempo estudando de um mesmo modo.

Portanto, é importante mesclar as formas de obter os conhecimentos. Inove preparando flashcards, mapas mentais, vendo vídeo-aulas, documentários, ouvindo podcasts, respondendo questões ou fazendo simulados. Troque o tipo da atividade quando sentir que o sono está vindo.

5. Espaço adequado para estudar

Não precisa ser um quarto grande e nem um escritório só para você. Ainda que seja na mesa da cozinha, é importante que o local esteja minimamente organizado e com a limpeza em dia. Além disso, a boa iluminação do ambiente de estudo é primordial. Se não entrar luz natural suficiente, invista em uma luminária direcionada para que seus olhos não se cansem.

6. Tenha boas noites de sono

Se você não está conseguindo ter uma noite inteira de sono ou se precisou reduzir suas horas e não consegue mais dormir tanto quanto deveria, o jeito é melhorar a qualidade de seu sono. Para ter um bom sono, é essencial dormir em um lugar agradável, sem luz e sem barulho. Por isso, vale a pena trocar seu colchão velho, comprar uma máscara de descanso e abrir mão de dormir enquanto assiste filme ou escuta música. A hora de dormir é para relaxar!

E então, o que achou das dicas?

