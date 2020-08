6 passos para estudar com eficiência

Como você aprendeu a andar de bicicleta? Provavelmente alguém lhe deu algumas aulas e depois você praticou muito. Saiba que você pode aprender a estudar da mesma maneira, com muita eficiência. Lembre-se, ninguém nasce sabendo estudar.

Você precisa aprender algumas habilidades de estudo e depois praticá-las. Pode parecer simples demais, mas a longo prazo boas técnicas fazem toda a diferença.

E isso vale para todas as fases da aprendizagem. Crianças, jovens e adultos conseguem se adaptar a etapas para estudar melhor e conseguir atingir seus resultados.

Aqui estão seis etapas para um estudo com mais eficiência:

Preste atenção na aula Faça boas anotações Estude com antecedência Divida os conteúdos Peça ajuda se tiver dúvidas Tenha uma boa noite de sono!

1. Preste atenção: bons estudos começam nas aulas Aqui está um enigma para você: sabia que antes mesmo de começar a estudar, você já começou? Pura verdade. Quando você presta atenção na aula, seja ela em vídeo, remota ou presencial, e já faz boas anotações, está iniciando o processo de aprendizagem e estudo. 2. Boas anotações = Estudo mais fácil Comece escrevendo fatos importantes que são mencionados na aula. Não esqueça de datas, nomes de eventos e personalidades importantes. Fórmulas também são essenciais. Faça o seu melhor para usar uma boa caligrafia para poder ler suas anotações mais tarde. Você pode usar elas para formular resumões e flashcards para estudar depois. Também é uma boa ideia manter seus papéis organizados por assunto. Não sabe como fazer anotações? Leia nosso post: 5 métodos eficazes para fazer anotações de estudo 3. Estude com antecedência Esperar até quinta-feira à noite para estudar para a prova de sexta-feira é para quem gosta de altas emoções. Dificilmente você conseguirá bons resultados, ou pelo menos melhores se começar a estudar com antecedência. Por isso é primordial montar um cronograma de estudos para não perder datas e nem se desorganizar quanto às matérias que possui maior dificuldade. Concurseiros: Dicas para organizar o cronograma de estudos 4. Divida os conteúdos Quando há muito o que estudar, pode ser útil dividir as matérias em algumas partes. Por exemplo: precisa estudar classes de palavras? Em vez de estudá-las todas de uma vez, procure estudar uma em cada dia mais de forma mais aprofundada. Outra dica é adotar o estudo progressivo, no qual você inicia estudando poucas horas e vai aumentando o tempo gradualmente. Não é bacana começar com os estudos em muitas horas seguidas, pois faz você cansar facilmente. 5. Tire suas dúvidas sempre Você não pode estudar com eficiência se não entender o material. Certifique-se de pedir ajuda ao professor – se tiver – ou então buscar ajuda com profissionais da área quando estiver confuso sobre algo. Pode ser até mesmo um colega que for expert no assunto estudado.

6. Durma bem!

A prova é amanhã e você seguiu seu plano de estudos, mas de repente você não consegue se lembrar de nada, nem mesmo quanto é 2 + 2. Não entre em pânico.

Seu cérebro precisa de tempo para digerir todas as informações que você absorveu. Tente ter uma boa noite de sono e você ficará surpreso com o seu desempenho no dia da avaliação.

E então, o que achou das dicas para estudar com eficiência?

