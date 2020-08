7 dicas para você ser mais produtivo no Windows 10

Em tempos de pandemia, muitos de nós têm usado o PC de casa para trabalhar ou estudar. Com o Windows 10, a Microsoft pretendeu criar um sistema mais inteligente, que notifica o usuário sobre tudo o que ocorre na máquina. No entanto, em algumas ocasiões, essas notificações podem atrapalhar seu rendimento. Felizmente, o próprio SO é dotado de recursos que podem ajudá-lo a manter o foco e realizar algumas tarefas com mais agilidade.

Confiras sete dicas para se tornar mais produtivo usando o Windows 10!

1. Ative o Assistente de foco

Você pode usar o assistente de foco para que o sistema só envie notificações dos apps desejados. Para isso, siga os passos:

1. Abra as “Configurações”, acesse “Sistema” e depois “clique em “Assistente de foco”. Marque a opção “Apenas prioritários”;

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

2. Clicando em “Personalizar sua lista de prioridades”, você pode fazer ajustes finos sobre o que deseja ser notificado, adicionando ou removendo aplicativos;

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

3. Em “Regras automáticas”, você pode habilitar a opção “Durante estas horas”;

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

4. Agora, defina os horários de início e término em que a regra de notificações ficará ativa, assim como quando ela deverá se repetir.

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

2. Insira símbolos e emojis rapidamente

Se precisar inserir símbolos e emojis em um determinado aplicativo, basta pressionar a tecla do Windows + . (ponto).

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

3. Use a pesquisa rápida

Se você pressionar o tecla do Windows + S, vai abrir a pesquisa rápida do sistema, que permite realizar buscas no PC e na internet. Esse recurso também oferece acesso fácil a atividades recentes.

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

4. Divida a tela e use vários apps ao mesmo tempo

Você pode utilizar até quatro aplicativos ao mesmo tempo, dividindo a tela do seu PC. Para isso, basta clicar e segurar na barra superior de um programa, e depois arrastá-lo para uma das laterais (ou cantos) da tela.

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

5. Ative o Clipboard

O Clipboard é uma memória onde ficam salvos todos últimos itens que você copiou com o comando de copiar o atalho Control + C. Habilite-o abrindo as “Configurações”, clicando em “Sistema” e depois em “Clipboard”.

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

Para usar a função, basta pressionar a tecla do Windows + V, e as opções disponíveis serão exibidas.

6. Use o Snip & Sketch

O Snip & Sketch é uma ferramenta para tirar prints de tela cheia de recursos. Você pode capturar uma parte da tela, uma janela inteira, toda a área de trabalho, e ainda tem a possibilidade de fazer anotações e outros ajustes.

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

Para começar a usá-la, procure por Snip & Sketch no menu Iniciar. Você ainda pode fazer com a ferramenta seja aberta sempre que pressionar o Print Screen do teclado. Para isso, abra as “Configurações”, acesse “Facilidades de acesso”, escolha “Teclado” e habilite a opção “Atalho Print Screen”.

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela

7. Explore as possibilidades da Calculadora

A Calculadora do Windows 10 é cheia de recurso avançados. Clicando no menu à esquerda, você verá vários padrões de uso, como o científico e o para programadores, além do conversor de medidas.

Fonte: Captura de tela/ReproduçãoFonte: Captura de tela