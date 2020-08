7 estratégias para aprender um novo idioma

Aprender um novo idioma dá um impulso à carreira de modo geral. Aqui no Brasil o idioma mais requisitado no mercado de trabalho é o inglês, mas cresce cada vez mais a demanda por profissionais qualificados em espanhol, italiano, francês e até mandarim.

Muitas empresas daqui possuem sócios, fornecedores e clientes estrangeiros. Além disso, é frequente que elas enviem alguns de seus funcionários para atuarem em sedes de outros países.

Outro objetivo para aprender um idioma diferente do português é para estar à frente na comunicação. Você poderá viajar para qualquer lugar do mundo sem ter a língua como empecilho. Para fazer um intercâmbio, então, já será meio caminho andado ter conhecimentos no idioma do novo país.

Enfim, aprender um novo idioma nunca será uma perda de tempo. Selecionamos 7 dicas simples, mas úteis, que vão lhe ajudar a aprender uma língua diferente de maneira mais hábil.

1 – Crie metas para seu aprendizado do idioma

Aprender um idioma totalmente novo deve ser baseado em metas. Você que definirá seus pequenos objetivos para serem alcançados em menos tempo.

Divida o idioma em diferentes módulos e defina o tempo para cada módulo. Por exemplo: gramática, conversa, coisas, palavras, números, comida, cultura, festivais, etc.

Estabeleça metas pequenas para aprender 10 ou 20 palavras diariamente, para que, no final de um mês, você tenha um banco de palavras de 600 palavras e muitas frases, é claro.

2 – O uso de um tradutor pode ajudar

Quanto mais você explorar o idioma, menos tempo precisará para aprender o novo idioma. Use o tradutor para decifrar palavras, termos ou frases.

Se você conhece alguém que conhece o idioma que está aprendendo, entre em contato para manter diálogos. Isso vai ser excelente para o seu novo aprendizado, pois vai descobrir pronúncias, etc.

3 – Aprimore seu vocabulário

Depois que você começou a aprender um novo idioma e já sabe algumas palavras, comece a melhorar seu vocabulário. Tente formar frases usando essas novas termologias. Mesmo que você esteja falando errado, não hesite em avançar e corrigir a pronúncia.

Depois de aprender a ler o novo vocabulário do idioma, você poderá usar livros e textos diversos se aprimorar nisso. Busque por obras escritas por escritores experientes, comprovadamente uma excelente fonte para um novo aluno.

4 – Faça simulados

Enquanto você está aprendendo algo novo, é necessário testar a si mesmo. Como essa é a única maneira de determinar o nível de seu aprendizado e sua fluência, tente fazer alguns simulados online de leitura, escrita, tradução e pronúncia do novo idioma que você está aprendendo.

Logo após concluir alguns testes, você ficará bem mais confiante e obterá um impulso para começar a falar e se comunicar com as pessoas em um novo idioma.

5 – Estude com mapas mentais

Se você está pensando em como aprender um idioma rapidamente, a elaboração de um mapa mental seria uma maneira fácil e rápida. Ele pode esclarecer os tópicos necessários a serem estudados e quais são seus objetivos..

O mapa mental está na moda para aprender qualquer novo idioma, assim como todos os demais assuntos acadêmicos e de estudos gerais, como para concursos.

6 – Comece a se desafiar

Comece enfrentar alguns desafios no novo idioma para descobrir o seu nível de fluência, gramática e conhecimento de vocabulário do idioma específico.

Se você pode se comunicar com estranhos usando o novo idioma, não perca a chance, pois é dessa maneira que você pode se tornar mais confiante e ter uma boa noção de como falar.

7 – Ganhe confiança

Depois de seguir todas as seis etapas acima mencionadas, você pode ganhar confiança para falar com qualquer pessoa no novo idioma que aprendeu.

Aproveite para treinar assistindo filmes sem legenda, canais de TV gringos e programas de entrevistas para tentar entender e começar a falar da mesma maneira.

E então, será que essas dicas vão funcionar com você? Experimente-as!

