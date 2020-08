99 expande categoria 99Poupa para mais 10 capitais brasileiras

Uma nova categoria criada pela 99, empresa de tecnologia em mobilidade urbana, foi ampliada para mais 10 capitais brasileiras – a 99Poupa. Implantada em fase piloto na região metropolitana do Rio de janeiro em junho e expandida para a capital carioca e Manaus no mês seguinte, de acordo com a companhia, a implementação gera mais corridas para motoristas parceiros em períodos de baixa demanda.

Disponível nas próximas semanas para Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo, ainda segundo a 99, a modalidade oferece viagens com preços até 30% mais acessíveis para os passageiros. O objetivo é que, a partir de setembro, todas as capitais sejam atendidas.

Davi Miyake, diretor de operações da empresa, afirma: “O objetivo com essa nova categoria é oferecer opções seguras e acessíveis aos nossos usuários, ajudando-os a se locomoverem de forma a evitar concentrações de pessoas, e ao mesmo tempo contribuir para a economia dos passageiros e geração de renda para os motoristas parceiros.”

Novidade promete economia a passageiros e mais renda a motoristas.Fonte: Reprodução

Mais renda, mais economia

Para incentivar a adesão de motoristas, a 99 explica que, em um balanço realizado na última quinzena de julho no Rio de Janeiro, foi verificado que os ganhos dos parceiros que operaram na cidade com o 99Poupa habilitado foram 17% maiores do que os dos motoristas que optaram por não fazer corridas pela categoria – com uma média ociosa de duas horas a menos. “Os motoristas têm a opção de habilitar o produto, ou seja, aceitar ou não a corrida pelo 99Poupa, sem prejuízos”, diz em comunicado.

“Em algumas cidades, como no Rio de Janeiro, há ainda a função ‘trip picker’, que é um recurso completamente novo para ajudar os motoristas parceiros a maximizarem seus ganhos com essa categoria. No aplicativo, poderão acessar uma lista de corridas com o 99Poupa e escolher a que achar mais interessante, seja por valor, ponto de partida ou destino”, finaliza.