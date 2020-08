A Babá – Rainha da Morte: filme da Netflix ganha 1º trailer

A Netflix divulgou o trailer de A Babá: Rainha da Morte, novo filme de comédia e terror. O longa é uma sequência de A Babá, lançado em 2017, e no vídeo é possível ver que os traumas de Cole (Judah Lewis) são mais reais do que ele gostaria. Confira o trailer.

Confira a sinopse oficial do filme: “Dois anos depois de derrotar um culto satânico liderado por sua babá, Cole continua a ser assombrado pelos acontecimentos horríveis daquela noite. Todos em sua vida pensam que ele perdeu a cabeça desde que a babá e todos os seus amigos desapareceram, tornando a história de Cole difícil de acreditar. Ele ainda está desesperadamente apaixonado por sua melhor amiga e vizinha Melanie (Emily Alyn Lind) — a única que acredita em sua história — que o convence a esquecer o passado e ir para uma festa em um lago próximo. Mas quando velhos inimigos retornam inesperadamente, Cole terá que superar as forças do mal mais uma vez e sobreviver à noite”.

Com direção de McG (A Babá) e roteiro de Dan Lagana (Deadbeat: O Espírito da Coisa), o elenco conta ainda com Leslie Bibb, Bella Thorne, Robbie Amell, Jenna Ortega, Ken Marino e Hana Mae Lee.

A Babá: Rainha da Morte estreia na Netflix no dia 10 de setembro.