A Fazenda 2020 tem mais uma influenciadora confirmada em seu elenco

Além de cantores, ex-realities e atores, A Fazenda 2020 também contará com influenciadores digitais, a nova sensação do momento. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, mais um nome da internet foi confirmado no programa.

Marina Ferrari, que conta com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, estará no reality rural da Record, previsto para estrear em setembro.

A morena, que também é modelo, mora em Maceió e faz sucesso nas redes sociais. Além disso, a infleuncer faz parte de todas as listas vips dos eventos mais badalados da região.

De acordo com a publicação, Ferrari estava na lista de participantes reservas de A Fazenda 2020 – dos 24 convidados, apenas 20 realmente entram na atração -, mas ela foi escolhida por causa da polêmica que foi o seu fim de namoro de dois anos com Gabriel Rocantti.

Quando anunciaram o término, Marina afirmou que viveu um relacionamento abusivo e que o atual ex pegou dinheiro emprestado com ela e nunca pagou.

Para quem não se lembra, a influenciadora digital deu o que falar no aniversário de Gkay em 2018, pois ela, o namorado e Bianca Andrade teriam participado de um ménage em um dos quartos da mansão alugada para a festa. Após toda repercussão, nenhum dos três negou a história.