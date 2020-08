A importância da Consultoria Financeira

Quando uma empresa começa a crescer, algumas dificuldades vão surgindo, e entre elas está a organização financeira. Alguns empreendedores, até mesmo por falta de qualificação e conhecimento, acaba se perdendo nas finanças.

Esse fator é um dos principais para se contratar o auxílio de uma consultoria financeira, e mostra o quanto ela é importante para a empresa.

Pois á através dela que a empresa poderá sair do vermelho, caso esteja, ou se reorganizar financeiramente.

Pedir ajuda quando algo não vai bem, é essencial para a sobrevivência da empresa, pois ninguém melhor que um especialista para auxiliar nessa hora.

O que é a consultoria financeira

A consultoria vai avaliar as finanças da empresa e apontar estratégias para deixá-la mais organizada.

Será feito, através de um consultor, um diagnóstico de tudo que está acontecendo com a empresa, sempre com foco na melhoria do desenvolvimento empresarial.

O consultor, profissional qualificado, irá cuidar da saúde financeira da empresa, deixando ela mais estável, segura, planejada e pronta para enfrentar os obstáculos.

Mas não pense que a consultoria deve ser acionada somente quando a empresa estiver passando por algum problema.

Quando se decide abrir um negócio, nem sempre o empreendedor tem conhecimento necessário para fazer tudo sozinho. Nesse caso a consultoria também será de grande e essencial ajuda.

Dicas de como administrar seu financeiro

Mantenha seus documentos organizados e arquivados para que fique fácil de encontra-los caso necessite para algo.

Para te ajudar em todos esses processos, você pode automatiza-los, pois além de te ajudar nas atividades repetitivas, deixa o funcionário responsável pela gestão financeira disponível para outras atividades.

Para ajudar nessa automatização, e organizar ainda mais sua vida financeira, contrate um software. Hoje em dia existem inúmeras empresas que prestam esse serviço, além de te ajudar a reduzir até mesmo o risco de cálculos errados.

Um fato muito curioso também é que muitas empresas acabam falindo por não separar a vida financeira pessoal da empresarial, quase metade dos empreendedores não separam as finanças, e uma pequena parte separa a conta bancária.

Sem contar nos empreendedores que não acompanham os resultados da empresa, e mais da metade não tem um planejamento.

Consultoria financeira em uma crise

Muitas empresas como podemos ver hoje em dia, não estão sobrevivendo a essa crise.

Isso acontece devido a falta de planejamento, disciplina e organização.

Negociar prazos com os fornecedores;

Se estiver usando linha de crédito cara, tente renegociá-la com juros e prazos mais adequados;

Reduzir custos e despesas, mas sem comprometer o padrão mínimo de operação condizente com a empresa.

Em um momento de crise é essencial que mantenha um controle bem apurado dos recursos que entram e saem da empresa. Faça um fluxo diário ou semanal.

Se necessário, procure a ajuda de um especialista. Existem consultorias especializadas nesse serviço.

Dúvidas, sugestão? Deixe seu comentário.