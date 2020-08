A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (03/08/2020)

Saiu a edição atualizada da lista de filmes mais pirateados da semana, divulgada nesta segunda-feira (3) pelo TorrentFreak. Assim como na publicação anterior, há três títulos inéditos no ranking, que continua liderado por Greyhound, longa estrelado por Tom Hanks.

Uma das produções que chegam ao top 10, aparecendo na 4ª posição, é Do Fundo do Mar 3, novo capítulo da famosa franquia. Na história, recém-lançada em formato digital, três tubarões geneticamente modificados atacam uma equipe de biólogos marinhos enquanto eles estudam os efeitos das mudanças climáticas na costa de Moçambique.

Adicionado ao catálogo do Disney+ no final de julho, Black is King é outra novidade na lista, chegando à 6ª posição. Trata-se de um álbum visual da cantora Beyoncé, que possui ligação com o remake de O Rei Leão, lançado em 2019. A trama apresenta um jovem rei africano que é separado da família e passa por uma longa jornada na tentativa de recuperar o seu trono.

Já em Mortal (9ª colocação), um garoto se vê obrigado a descobrir as origens de seus superpoderes, antes de ser capturado pelas autoridades e culpado por um assassinato. Baseado na mitologia norueguesa antiga, o longa é estrelado por Nat Wolff.

Enquanto estas produções ingressam no ranking, outras três deixam as primeiras posições entre os títulos mais baixados nas plataformas de torrents: The Outpost, SCOOBY! O Filme e Palm Springs. Vale destacar ainda as mudanças de posição, como The Silencing, que caiu do 3º para o 8º lugar.

Antes de conferir a lista completa dos filmes mais pirateados na última semana, ressaltamos que o TecMundo não é favorável ao download ilegal de nenhum conteúdo. Recomendamos o acesso exclusivamente pelas plataformas oficiais.

10. Hamilton

9. Mortal

8. The Silencing

7. The Rental

6. Black is King

5. Koma

4. Do Fundo do Mar 3

3. The Old Guard

2. A Barraca do Beijo 2

1. Greyhound