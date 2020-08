A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (10/08/2020)

Depois de ficar na liderança do ranking de filmes mais pirateados por várias semanas, Greyhound perdeu a posição para The Tax Collector e agora ocupa o 3º lugar, conforme a atualização divulgada hoje (10) pelo TorrentFreak.

Estrelado por Bobby Soto e Shia LaBeouf, o novo líder de downloads nos serviços de torrents conta a história de um “cobrador de impostos” que trabalha para o senhor do crime local. Após um antigo rival aparecer e destruir todo o negócio, a segurança da sua família ficará comprometida.

Há ainda mais três novidades esta semana. Uma delas é O Jardim Secreto (2ª posição), nova adaptação do clássico da literatura. Na trama, Mary Lennox vai morar com o tio Archibald Craven, após a morte dos pais, e descobre um jardim abandonado no terreno da mansão, um lugar cheio de magia.

Já em An American Pickle (4ª posição), Seth Rogen aparece em dose dupla. O longa é sobre o trabalhador de uma fábrica de picles em conserva que sofre um acidente e acaba conservando a si mesmo durante 100 anos. Quando acorda, ele se depara com uma realidade bem diferente e terá a ajuda do neto para se adaptar ao mundo moderno.

Por fim, temos À Espera dos Bárbaros (5ª posição). Responsável por uma pequena província, um magistrado de perfil conciliador começa a questionar sua lealdade ao império após a chegada do coronel Joll, famoso por torturar prisioneiros, enviado para cuidar da segurança naquele local.

Veja, abaixo, como ficou o ranking dos filmes mais pirateados da semana com estas alterações. Mas antes, lembramos que o TecMundo não compactua com os downloads ilegais, sendo favorável a acessar os conteúdos apenas pelos meios legais.

10. Black is King

9. Koma

8. A Barraca do Beijo 2

7. Do Fundo do Mar 3

6. The Old Guard

5. À Espera dos Bárbaros

4. An American Pickle

3. Greyhound

2. O Jardim Secreto

1. The Tax Collector

