A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (17/08/2020)

O TorrentFreak divulgou, hoje (17), a versão atualizada do ranking dos filmes mais pirateados da semana, que chega com uma série de novidades em relação à edição passada. A primeira mudança aparece já na liderança, com The Tax Collector, agora na 2ª posição, cedendo o lugar para Power.

No novo filme da Netflix, uma pílula capaz de liberar superpoderes temporários em quem a experimentar começa a ganhar fama. Em meio a isso, o crime aumenta na cidade, fazendo um ex-soldado, uma adolescente e um policial se unirem para encontrar a origem desta perigosa pílula.

Também inédito no ranking, Tesla estreia ocupando a 3ª posição. O longa conta a história do brilhante inventor Nikola Tesla, vivido por Ethan Hawke, focando em suas interações com Thomas Edison e no convívio com JP Morgan, cuja filha, Anne, possui um interesse no visionário.

Logo atrás, na 4ª posição, está Magic Camp. Na comédia, atração exclusiva do Disney+, o bancário Andy retorna ao acampamento para jovens mágicos frequentado por ele quando criança, agora na condição de conselheiro. Enquanto ensina seus truques aos novatos, ele se prepara para participar da nova competição da varinha de ouro.

Há, ainda, outras duas novidades no top 10 dos títulos mais baixados nas plataformas de torrents. Em Sputnik (7ª posição), inspirado no clássico Alien, o único sobrevivente do acidente com uma nave espacial retorna à Terra, mas vem acompanhado. Já na animação Nível Hard (10º lugar), outra produção exclusiva da Netflix, um gamer recebe a inusitada visita de três bebês superpoderosos, que saem direto de um jogo para a sua casa.

Antes de conferir o ranking dos filmes mais pirateados atualizado, vale ressaltar que o TecMundo não apoia os downloads ilegais. Recomendamos acessar os conteúdos somente pelas plataformas oficiais.

10. Nível Hard

9. Do Fundo do Mar 3

8. An American Pickle

7. Sputnik

6. Greyhound

5. O Jardim Secreto

4. Magic Camp

3. Tesla

2. The Tax Collector

1. Power