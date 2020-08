A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (24/08/2020)

Saiu hoje (24) a atualização do ranking dos filmes mais pirateados da semana, divulgada pelo TorrentFreak, que mais uma vez traz Power na liderança. Estrelado por Jamie Foxx, o longa chegou à lista na edição anterior, ocupando o 1º lugar, e conseguiu se manter entre os preferidos dos internautas.

Já na 2ª posição, temos uma novidade. Trata-se de Rogue , cuja trama é sobre uma equipe de mercenários contratada para realizar um ousado resgate na África. Mas durante o trabalho, novos desafios surgem para o grupo liderado por Megan Fox, incluindo perigosos e famintos leões.

Fechando o pódio, surge outro título inédito no top 10. Em Ava (3º lugar), uma assassina profissional experiente e acostumada a realizar suas missões de forma sutil e objetiva, acaba tendo que lutar pela própria sobrevivência, quando uma de suas tarefas não acontece da maneira esperada.

Há, ainda, outra novidade em relação à edição passada: O Grande Ivan (6ª posição). Versão cinematográfica do best seller de Katherine Applegate, o filme apresenta um gorila especial chamado Ivan, que quer saber mais a respeito do seu passado. Para tanto, ele conta com a ajuda da elefante Stela, com quem planeja fugir do cativeiro onde vivem.

Os três títulos entraram nos lugares de Nível Hard, Do Fundo do Mar 3 e An American Pickle, que estavam entre os mais baixados nos serviços de torrents na última semana. Houve também algumas trocas de posições, como Tesla, que caiu da 3ª para a 7ª colocação, e Magic Camp, da 4ª para a 8ª.

Quer saber como ficou a lista dos filmes mais pirateados com as mudanças? Veja o ranking a seguir, lembrando que o TecMundo não é favorável aos downloads ilegais. Sugerimos o acesso aos conteúdos exclusivamente pelos meios oficiais.

10. Sputnik

9. O Jardim Secreto

8. Magic Camp

7. Tesla

6. O Grande Ivan

5. Greyhound

4. The Tax Collector

3. Ava

2. Rogue

1. Power