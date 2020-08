Acusada de pivô, Aricia Silva acredita em reconciliação entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar

Mayra Cardi e Arthur Aguiar foram casados durante três anos e se separaram em maio de 2020, com a ex-BBB acusando o ator de tê-la traído com Aricia Silva e outras mulheres. A acusada de ser pivô do divórcio resolveu se pronunciar sobre o assunto.

Em entrevista a Fefito, a ex-participante de A Fazenda acredita numa reconciliação do ex-casal: “Eu não sei se eles vão voltar, mas me parece que sim. Eu realmente não tive mais contato com nenhum dos dois. O Brasil sabe de tudo dos últimos capítulos que me diziam respeito”.

Aricia chegou a negar, em redes sociais, que tenha sido amante: “Já falei o que tinha de falar com ele e o que tinha de falar com ela. Desde que comecei a me relacionar com o Arthur, fazia votos para ele reconstruir a família dele, porque eu sou uma pessoa que realmente defende muito isso, a família é o bem mais precioso”.

“Hoje, faço votos para que todo mundo fique em paz, não desejo mal a ninguém. Acho que essa exposição toda da história foi a única saída encontrada pela Mayra, era o modo que ela precisava se expressar, mas eu fui muito prejudicada”, prosseguiu a loira, colocando-se no lugar de Mayra Cardi e afirmando que sentiu-se muito prejudicada por toda a exposição do caso.

Na sequência do bate-papo, Aricia Silva defendeu-se e criticou duramente aqueles que a tem julgado: “Acho que quem não é alienado e não vive nessa bolha de ódio já entendeu quem é a Aricia de verdade. Já entendeu quem é a Aricia artista, trabalhadora, esforçada, lutadora, sofredora – assim como a Mayra -, e cantora, com uma carreira toda pela frente e que só quer seguir a vida. Mas a turminha do cancelamento vive na bolha. Para o hater, eu posso fazer algo incrível, um clipe em Los Angeles, com o melhor produtor do mundo, no melhor estúdio do mundo, e vou estar sempre horrível. Mas meu público vai estar sempre olhando meu trabalho e admirando de alguma forma”.

Por fim, a beldade se disse confiante na própria verdade e que não carrega culpa consigo: “Sempre me coloco muito bem, não me arrependo de nada do que eu fiz. Não fico falando como se estivesse me retratando ou pedindo perdão. Toda vez que eu falo é uma oportunidade de alguém, de ouvidos abertos, ouvir a minha verdade. Quando esse mundo de cancelamentos acabar vai ser uma vitória para todos”.