“Acusada” por blogueira, Anitta não perdoa e rebate mensagem

Anitta tem aproveitado cada momento do verão europeu. Isso pode ser visto nas muitas fotos que a famosa têm tirado, enquanto viaja entre a Croácia, Itália e Ibiza. Nesta quarta-feira (26), a cantora compartilhou uma série de cliques entre amigos em um passeio de barco e rendeu comentários.

A “Blogueirinha”, que é sempre conhecida pelo seu deboche, divertiu a soltar um comentário inusitado na publicação. “Nossa, Anitta. Eu percebi que nas poses vocês está escondendo muito a barriga… O que houve?”, disparou a blogueira.

Sem perder tempo, Anitta soltou o verbo: “Muitos dias sem cagar, beijos”. Como não poderia deixar de acontecer, a resposta da funkeira levou os seguidores dela à loucura.

Aliás, outra coisa que rendeu assunto ontem foi a divulgação do encontro da carioca com Neymar Jr, que apareceram em vídeos cantando. Os dois cantaram Tá com o Papato, próximo single da artista, que será lançado nesta semana.

Cabe lembrar que, no Carnaval de 2019, o craque e Anitta enfrentaram rumores de affair. Na época, a cantora negou que estivesse com o jogador e acrescentou que não era amiga de Bruna Marquezine, ex-namorada do craque.

“Pelo amor de Deus, gente. Eu trabalho, faço meu dinheiro, faço as minhas coisas, sou uma pessoa independente. Eu não vou deixar de sair com meus amigos agora. Se vocês vão inventar que eu peguei, que eu deixei de pegar, infelizmente não peguei ninguém. Acabei inclusive com um pouco de raiva porque saí no zero a zero”, disparou a funkeira, na época.