Acusado de desviar doações, Padre Robson é proibido de fazer programa de TV

Acusado de ter desviado mais de R$ 120 milhões que vieram em forma de doação dos fiéis, o Padre Robson estava no ar na Rede Vida todos os dias com o Divino Pai Eterno. Agora, no entanto, o padre famoso está proibido de aparecer na TV até janeiro.

Segundo informações do jornal Extra, o religioso, que fazia reflexões a partir de leituras bíblicas, está afastado das funções desde o início da operação Vendilhões e seguirá assim até, pelo menos, 23 de janeiro de 2021, quando será feita a reavaliação das circunstâncias.

O pároco é investigado por desvio de recursos doados por fiéis para compras de imóveis não ligados à atividade religiosa.

“A denúncia está causando escândalo entre os fiéis, está prejudicando a vida pastoral do Santuário do Divino Pai Eterno, a comunhão eclesial e a boa reputação do próprio sacerdote”, declarou um trecho da Arquidiocese de Goiânia.

“Com a intenção de tentar proteger a boa reputação tanto da Igreja quanto do Revmo. Pe. Robson de Oliveira Pereira, para evitar escândalos e encorajar o clérigo a retomar sua boa fama, decreto: O Revmo. Pe. Robson de Oliveira Pereira está proibido de participar, realizar e protagonizar programas de televisão, rádio ou internet. Isso inclui conceder qualquer entrevista jornalística ou de natureza semelhante”, completou.

Com a situação do Padre Robson indefinida, a Rede Vida tem feito um rodízio de padres na apresentação do programa. Procurada, a emissora não se manifestou sobre o caso.

Além dessa investigação, o religioso também é suspeito de falsificação de documentos, sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro.