Acusado de estupro em Monteirópolis é preso na Zona Rural de Belo Monte

Um homem de 38 anos foi preso no início da manhã desta quinta-feira (6) em uma operação da Polícia Civil, sob a coordenação do delegado Regional Valter Nascimento, que contou com agentes da Delegacia Regional de Batalha e do Distrito Policial de Jacaré dos Homens, no Sertão de Alagoas.

De acordo com a autoridade policial, o preso foi condenado pela Justiça, por meio da Comarca de Olho D’água das Flores, pela prática do crime de estupro de uma mulher, cometido no ano de 2016, ocorrido na cidade de Monteirópolis.

O delegado Valter Nascimento disse ainda que o acusado foi condenado a 7anos e 9 meses de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime fechado, sendo decretada sua prisão preventiva até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

“Os levantamentos sobre a localização do acusado vinham sendo realizados há três semanas, tendo o mesmo sido capturado na Fazenda Jacobina, Zona Rural de Belo Monte, local de difícil acesso, distante cerca de uma hora e meia do Centro de Batalha”, concluiu o delegado.

O preso está recolhido provisoriamente na carceragem da 3ª Delegacia Regional de Batalha, devendo ser transferido para o sistema prisional.

