Adele muda o visual e acaba comparada com Angélica

Adele apareceu com um novo visual no Instagram na tarde deste sábado (1º), e deixou os fãs brasileiros chocados, não pelo fato dela ter compartilhado um clique na rede social após mais de um mês, mas por causa da semelhança incrível com a apresentadora Angélica.

A cantora apareceu por causa do novo álbum de Beyoncé, Black is King. Em homenagem, ela surgiu com os cabelos loiros e cacheados. O novo look colocou a estrela internacional entre os principais assuntos da web. “Obrigado rainha por sempre nos fazer sentir tão amados através de sua arte”, agradeceu a loira no Instagram.

Em cinco horas, o nome da apresentadora da Globo foi mencionado por mais de 28 mil usuários do Twitter. “Nova foto publicada pela apresentadora Angélica relembrando seu programa Estrelas”, brincou um internauta. “Eu passando 10 mil vezes por essa foto achando que era a [apresentadora da Globo], mas é a Adele”, admitiu outra.

“Será se a Adele é a nova mística do X-Men? Tem dias que ela parece a Sarah Paulson e agora ela tá parecendo a Angélica”, comparou um terceiro. “A Adele colocou o nome dela nos tts só postando uma foto. Toda vez que essa mulher posta uma foto ela consegue movimentar a internet”, ressaltou mais uma.

Site de entretenimento da Globo, o Gshow brincou com as comparações do público. “Angélica reverencia Beyoncé e fãs a comparam com Adele… Quer dizer: Adele reverencia Beyoncé e fãs a comparam com Angélica! Me perdi aqui em quem é quem”, disparou.

O nome da estrela brasileira veio à tona em meio ao seu novo projeto na TV. Sem um programa na Globo desde 2018, a esposa de Luciano Huck anunciou a volta ao ar com o programa Simples Assim. A emissora carioca colocou na programação a primeira chamada da nova aposta para as tardes de sábado.

“Eu sei o que você pensou durante o confinamento… Que você vai querer estar mais perto de quem você ama. Você vai querer abraçar mais e valorizar as coisas simples da vida. Como é que eu sei disso? Porque é o que está no coração de todos nós”, disse a contratada do canal carioca na chamada, que não deve ser a única até a estreia.

Confira:

Angélica reverencia Beyoncé e fãs a comparam com Adele… 𝗤𝘂𝗲𝗿 𝗱𝗶𝘇𝗲𝗿: Adele reverencia Beyoncé e fãs a comparam com Angélica! 😅 Me perdi aqui em quem é quem 😂 Vem ver os comentários → https://t.co/o4RbZRk69S • #GshowFamosos pic.twitter.com/51RJKW5vMO — Gshow em 🏠 (@gshow) August 1, 2020

sera se a Adele é a nova mística do x-men???? tem dias que ela parece a sarah paulson e agr ela tá parecendo a angélica pic.twitter.com/1JApWhwf4g — a varinha do harry potter (não disse qual) (@XXXXvictorr) August 1, 2020

E a Adele que tá a cara da Angélica nessa foto pic.twitter.com/uwnUZRyK22 — cretina (@cretinaofc) August 1, 2020

tá a cara da Angélica né, chocada https://t.co/2KCjvr4vV3 — larissa (@mslaryhill) August 1, 2020

nova foto publicada pela apresentadora Angélica relembrando seu programa Estrelas pic.twitter.com/VUeIcPRDik — ᴇʟᴇᴋᴛʀᴀ ᴀʙᴜɴᴅᴀɴᴄᴇ (@josecarloshm) August 1, 2020

a adele colocou o nome dela e da angélica nos tts só postando uma foto toda vez que essa mulher posta uma foto ela consegue movimentar a internet meu deus é a PATROA pic.twitter.com/tgjipZVinH — joįce ✨ (@ddemisexaul) August 1, 2020

eu passando 10 mil vzs por essa foto achando q era a Angélica mas é a Adele pic.twitter.com/DcInYdXR2V — empreguete (@sthefanyvmg) August 1, 2020