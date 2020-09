Adele posa de biquíni e recebe críticas pesadas por motivo surpreendente

Como muitos já sabem, Adele passou por uma reeducação alimentar e mudança de hábitos, a fazendo eliminar aproximadamente 45 quilos e exibir visual mais enxuto. Em sua mais recente foto nas redes sociais, a cantora posou de biquíni, mas o foco dos comentários não se ateve apenas a sua boa forma.

“Feliz dia em que aconteceria o Carnaval de Notting Hill, minha querida Londres”, escreveu a artista, falando sobre o carnaval num bairro do distrito de Kensington e Chelsea. Nas costas, plumas amarelas, além de um biquíni com a bandeira da Jamaica e uma calça legging justa.

Apesar das mais de 4 milhões de curtidas no Instagram, alguns internautas acusaram Adele de apropriação cultural, visto que ela enrolou seus fios louros em tranças característicos da cultura negra do país caribenho.

“Isso literalmente grita apropriação cultural”, começou uma. “Caramba, vocês estão bravos com os negros americanos porque fomos despojados de nossa terra e cultura, então a única coisa que realmente sabemos de nossa cultura são os penteados e que vieram de nossa terra natal e que esses penteados nos fazem sentir mais próximos do nosso lar. É por isso tentamos protegê-lo com tanta força”, continuou mais outra pessoa, justificando o motivo das críticas.

Uma terceira pessoa, no entanto, defendeu Adele ferrenhamente: “Vocês precisam se acalmar. Eles destroem minha imagem de negro com sua mente tóxica e a ‘cultura do cancelamento’. É claramente uma homenagem adorável e se o jamaicano pode apreciá-lo e você não, bem, cale a boca e lide com isso”. Um fã trouxe um posicionamento polêmico: “É um termo completamente ridículo que não deveria existir. Todos devem se sentir livres para se vestir e se estilizar como quiserem, quando quiserem, pegando emprestado os looks de qualquer cultura que quiserem por qualquer motivo que desejarem, sem exceção”.

Confira: