Adriana Bombom tira máscara do rosto e dá resposta atravessada a fã

Embora Adriana Bombom esteja longe da TV desde 2019, ela não deixa de fazer suas aparições nas redes sociais. No entanto, a ex-repórter do TV Fama justamente virou alvo de críticas por uma de suas publicações.

“Bom dia amados! Vamos malhar, que exercício é bom para o corpo e para a alma! Bom final de semana a todos“, escreveu ela no Instagram, na tarde do último sábado (1). Na foto, Bombom aparece com roupas leves, se refrescando em frente à praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

Ao notar que a famosa estava com o rosto descoberto, uma internauta logo criticou: “Agora que vi a máscara na sua mão. Deixa pra chupar o sorvete em casa, filha. Use máscara sempre“.

Mesmo em meio à pandemia de Covid-19, Adriana Bombom rebateu com mensagem atravessada: “Tirei a máscara para tomar uma água, e você entra no meu perfil para me encher o saco! Acho que você não tem o que fazer da vida. Deve ser uma mal-amada. Lamento“.

Um segundo seguidor alfinetou a ex-mulher de Dudu Nobre: “Se for fazer isso aqui em Salvador, a policia te leva“. Adriana não deixou barato e rebateu: “Não creio, pois a policia tem bom senso! Quem tem que ser levado pra cadeia são os corruptos que roubam o dinheiro destinado à compra dos equipamentos dos hospitais de campanha“.

Mais outra pessoa perguntou pela máscara facial, notando que ela estava dobrada na mão dela, e ouviu o seguinte: “Amado, me ensina como se bebe agua sem tirar a mascara da boca? Aff“.

