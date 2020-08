Adriana Esteves admite ser fofoqueira e vira meme nas redes sociais

Adriana Esteves estava no horário nobre da Globo há alguns meses em Amor de Mãe, mas a novela foi interrompida por conta da pandemia do novo coronavírus. No entanto, a atriz tem sido vista em participações remotas em programas de televisão e viralizou justamente por conta de um deles.

O vídeo, na verdade, foi gravado em maio, para o especial do Dia das Mães do GNT, mas só virou febre nessa segunda-feira (24). Adriana conversava com Taís Araújo, Regina Casé e Astrid Fontenelle, cada uma em suas casas. Essa última ponderou: “Coisa mais legal desse momento que a gente está vivendo, é que a gente pode ver a casa de todo mundo”.

Surpreendendo as colegas na transmissão ao vivo, a artista divertiu-se e disparou: “Adoro! Eu sou fofoqueira, adoro”. A curta fala arrancou risos dos internautas e levou o nome de Adriana Esteves à lista de assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

“Bom dia pra você que, como eu, é a Adriana todinha”, comentou um internauta, mostrando identificação com a declaração. “Estou parcialmente formada na profissão Adriana Esteves“, completou outro. “Minha mãe é igual. Não pode ver um portão aberto na rua que quer olhar dentro da casa pra ver como é”, brincou uma terceira pessoa.

Sobre Amor de Mãe, novela em que o trio de atrizes protagonizava, as gravações foram retomadas há aproximadamente uma semana, sendo que a estreia da “nova temporada” se dará apenas em 2021. A trama só terá 23 novos episódios, ou seja, sofrerá um corte de 30 outros capítulos.

Confira:

NA VIDA EU SOU Adriana Esteves RAINHA https://t.co/xZznPiICN8 — ONÇA BRABA (@bebeloxm) August 24, 2020

vi adriana esteves nos tts e já tava vindo com a bazuca ver pq tavam cancelando a rainha, mas que bom que é o merecido enaltecimento — jornalisa isa (@isabelamorais) August 24, 2020

e eu estarei tal qual Adriana Esteves em todas as videoconferências reparando na casa de todos os colegas e professores UM FELIZ PERÍODO 🤡pic.twitter.com/iYAiI9Hdl6 — matthielle (@matthiavu) August 24, 2020

estou parcialmente formada na profissão adriana esteves https://t.co/2hAKfnRMYt — 𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢 (@nathaliacomini) August 24, 2020

Minha mãe é a Adriana Esteves toda. Não pode ver um portão aberto na rua que quer olhar dentro da casa pra ver como é https://t.co/IVS6BRGtOP — Victor Rocha (@VictorRocha94) August 24, 2020