Adriane Galisteu abre o coração e lembra rejeições na profissão

Adriane Galisteu, que está em Portugal integrando o time do programa Tu Consegues, em uma emissora local, relembrou recentemente de alguns momentos na carreira, inclusive dos “nãos” que recebeu na vida.

“Receber ‘não’ faz parte da minha vida. Estou acostumada. No começo foi assim, agora é assim e, imagino, que no final também vá ser assim. Sou uma mulher que administrei os nãos da minha vida como gatilhos para chegar onde eu sempre quis. Quando alguém diz que eu não consigo, que eu não posso e que eu não vou, aí é como se apertasse um botão em mim: eu consigo, eu posso e eu vou”, iniciou a apresentadora durante entrevista à Quem.

A loira contou que apesar dos obstáculos, jamais pensou em desistir: “Nunca pensei em desistir por pior que fosse a fase. Tenho certeza absoluta que foi para isso que nasci. Eu gosto de me comunicar. Seja no rádio, no podcast, nas minhas lives, em um programa ao vivo, em um programa de auditório, em um programa gravado, em TV aberta, em TV por assinatura, participando de outro programa, no meu canal do YouTube… Sou uma mulher que vivo para isso”.

“Me divirto, amo o que eu faço e olha que é bem difícil. Tem fases que a gente pensa: ‘Por quê será que isso está acontecendo?’, mas, nunca, jamais, pensei em desistir”, desabafou.

“Aliás, para as pessoas que estão começando, querem ingressar nessa carreira e me pedem uma dica, eu falo sempre: ‘Tenha certeza que é isso que você quer’. As pedras no caminho vão aparecer”, confidenciou Adriane Galisteu.