Adriane Galisteu desabafa sobre relacionamento com Ayrton Senna

Em recente vídeo publicado em seu canal do YouTube, Adriane Galisteu relembrou seu relacionamento com Ayrton Senna e rebateu a ideia de que os feitos alcançados em sua carreira aconteceram apenas por causa do namoro dos dois.

“Eu me perguntava se o fato de ter namorado o Ayrton iria me fazer não chegar onde sempre acreditei que seria capaz. Muita gente acha que foi graças a ele que eu cheguei onde cheguei, não me importa. Carrego a minha história com o Ayrton não como um fardo, mas como escudo. Tenho muito orgulho da história que vivi, da mulher que sempre fui“, garantiu.

Nas imagens em que caminha pelas ruas de Sintra, em Portugal, ela fala sobre o período em que morou lá após o acidente fatal do piloto.

“Aqui tem um labirinto, é mais ou menos como eu me sentia. Andava pelo labirinto da minha vida e não sabia exatamente o que iria acontecer, o que eu ia encontrar, onde é que eu ia sair, mas eu achava que um dia iria dar certo. Eu precisei acreditar em mim, duvidar do que as pessoas falavam para conseguir sair do labirinto“, revelou Galisteu.

Em seguida, a loira refletiu sobre as dificuldades que enfrentou ao longo da carreira: “As coisas não foram fáceis para mim por vários motivos. Primeiro, pela falta de dinheiro; segundo pela situação que eu me encontrava. Eu era a ‘viúva’ de um homem amado no mundo inteiro e as pessoas me questionavam. Eu tinha 19 anos quando tudo aconteceu. Hoje, toda vez que venho para cá, lembro que valeu a pena, que nada me fazia desistir“.

E foi, justamente nesse período, que Adriane descobriu a sua aptidão para comunicação. “É o meu negócio e sempre foi. Algo me dizia que, mesmo sem dinheiro, vivendo uma situação difícil, morando de favor, eu iria conquistar. De um jeito ou de outro, os caminhos me levaram para o meu trabalho, para as coisas que eu realmente nasci para fazer“, finalizou.