Adriano Imperador aparece em aglomeração com amigos e é detonado

Adriano Imperador apareceu recentemente nas redes sociais curtindo a noitada com alguns amigos, com direito a uísque e narguilé. O próprio ex-jogador compartilhou um registro da reunião no Instagram e foi duramente criticado por estar desrespeitando o distanciamento social, em razão da pandemia do novo coronavírus.

“Ui, amo“, legendou Adriano, ao publicar uma foto em sua rede social. “E a quarentena?“, quis saber um internauta. “Cadê a máscara?“, perguntou mais um. “O corona agradece a aglomeração“, ironizou um terceiro.

Junto com ele estavam Adriana Belem, pré-candidata a Vereadora do Rio de Janeiro, e o empresário Gagau Tavares, que também postaram fotos e vídeos ao lado do jogador. Em um dos registros, Gagau “ostenta” a quantidade de bebidas e também aparece fumando narguilé.

Essa não é a primeira vez que Adriano Imperador fura a quarentena para se divertir. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O dia, o ex-jogador de futebol foi para um baile funk no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, e saiu de lá no último domingo (12) sendo aparado por um amigo.

Em um vídeo, o ex-atleta, que passou a madrugada no local e aparentou estar um tanto quanto alterado, aparece cumprimentando umas pessoas e se apoiado em um rapaz para andar.

Confira: