Advogado orienta pré-candidatos do MDB, REPUBLICANOS e Cidadania em Piaçabuçu

O prefeito Djalma Beltrão, pré-candidato à reeleição, reuniu juntamente com a vice-prefeita Keity Darlian, pré-candidatos a vereador da cidade de Piaçabuçu, para sanarem dúvidas em relação as normas eleitorais para o próximo pleito do dia 15 de novembro.

A reunião aconteceu no último sábado, 29, na sede da Colônia de Pescadores Z-19, onde na oportunidade os pré-candidatos dos partidos MDB, Republicanos e Cidadania receberam orientações da tríade contábil, jurídica e de marketing.

A palestra e as orientações foram feitas pelo advogado e especialista em Direito Eleitoral, Dr. Gustavo Ferreira que esclareceu as principais mudanças no calendário eleitoral, introduzidas pela Lei nº 13.877/2019 e pela Emenda Constitucional 107/2020.

Com assessoria