Aeronáutica abre concurso com 289 vagas de nível médio! Até R$ 5 mil

A Aeronáutica faz saber aos interessados a abertura de seu novo concurso público para ingresso na Escola de Especialistas – a EEAR. O edital conta com nada menos que 289 vagas para candidatos de ambos os sexos, em diversas especialidades, com requisito de nível médio. A admissão vai acontecer em 2021.

Para concorrer a uma das vagas, além do nível médio, o candidato deverá ter idade entre 17 e 24 anos. As vagas são oferecidas para as seguintes especialidades:

Opção 1 – ambos os sexos – Aeronavegantes Vagas ampla concorrência Vagas reservadas BCO – Comunicações 13 3 BFT – Foto Inteligência 6 2 Opção 2 – somente sexo masculino – não-aeronavegantes Vagas ampla concorrência Vagas reservadas SGS – guarda e segurança 27 7 Opção 3 – somente sexo masculino – não-aeronavegantes Vagas ampla concorrência Vagas reservadas BEI – Eletricidade e Instrumentos 16 4 BEP – Estrutura e Pintura 8 2 BMT – Meteorologia 10 2 BSP – Suprimento 14 4 SAI – Informações Aeronáuticas 10 2 SBO – Bombeiro 8 2 SCF – Cartografia 3 1 SDE – Desenho 2 1 SEM – Eletromecânica 8 2 SML – Metalurgia 3 1 Opção 4 – ambos os sexos – controle de tráfego Vagas ampla concorrência Vagas reservadas BCT – controle de tráfego aéreo 102 26

O soldo do Soldado durante o curso de formação será de R$1.066. Além disso, os alunos vão receber alimentação, alijamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária.

Após o período de formação e promoção à graduação de terceiro-sargento, o soldo vai passar a ser de R$3,8 mil, sendo somados ainda os adicionais militar (16%) e habilitação (16%), podendo aumentar a R$5 mil.

Inscrição Concurso Aeronáutica EEAR 2020/2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 15 horas do dia 26 de agosto, no site de ingresso da Aeronáutica .

A taxa de inscrição vai custar R$60, podendo ser paga até 4 de setembro, apenas em agências do Banco do Brasil.

Quem estiver inscrito no CadÚnico do Governo Federal poderá solicitar a isenção do valor da taxa durante todo o período de inscrição.

Provas Concurso Aeronáutica EEAR 2020/2021

O concurso da Aeronáutica vai contar com diversas etapas.A primeira delas vai ser composta de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O exame vai ser aplicado no dia 22 de novembro.

As provas vão acontecer em 15 cidades do Brasil, sendo elas: Belém, Recife, Natal, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, São José dos Campos, Campo Grande, Canoas, Santa Maria, Curitiba, Brasília, Manaus, Porto Velho e Boa Vista.

A prova vai iniciar no turno da manhã, com fechamento dos portões às 9h, orientações gerais às 9h10 e início das provas às 9h40. A prova vai contar com 96 questões, com cada parte da prova contendo 24 perguntas, sendo distribuídas pelas matérias de Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Matemática; e Física.

Os aprovados nas provas escritas vão ser convocados para etapas seguintes, que são: inspeção de Saúde (Inspsau), exame de aptidão psicológica (EAP), teste de avaliação do condicionamento físico (TACF), concentração final e validação documental, além do curso de formação.

Informações do concurso