Afiliada da Record faz grave acusação contra o SBT por uso de imagem

A TV Paranaíba, afiliada da Record em Uberlândia, Minas Gerais, fez um “exposed” da TV Vitoriosa, retransmissora do SBT. Tudo começou após a parceira da emissora de Silvio Santos exibir trechos exclusivos e sem autorização de uma matéria do canal concorrente. A informação é da coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

Depois de várias tentativas de notificações e conversas, a TV Paranaíba expôs a situação em seu telejornal, do horário nobre. No noticiário, o âncora falou sobre o uso excessivo de imagens sem permissão que a TV Vitoriosa fez.

Em nota, a afiliada da Record afirmou: “A TV Paranaíba foi surpreendida nos últimos dias com a exposição de conteúdos de sua propriedade autoral e intelectual sendo utilizados inadvertidamente pela emissora TV Vitoriosa, com sede em Ituiutaba, e retransmissora de sinal para Uberlândia“.

“A TV Paranaíba não cedeu, emprestou e nem comercializou nada de seu acervo audiovisual e nem autorizou essa exibição à TV Vitoriosa. O departamento jurídico da TV Paranaíba notificou extrajudicialmente os responsáveis e espera não precisar recorrer a esferas judiciais para impedir a continuidade dessa prática que foge aos padrões da boa relação que mantém com todo o mercado“, afirmou a equipe do canal.

“Por fim, lamenta que tenha que vir a público noticiar estes fatos, visto que o diálogo amistoso e verbal não foi suficiente para interromper este uso indevido“, finalizou.

De acordo com a publicação, a TV Vitoriosa foi procurada para falar sobre o assunto, mas não se pronunciou.

