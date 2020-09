Afinal, o que é Endomarketing? – Parte 1

Nessa série de 2 artigos, falaremos tudo o que você precisa saber sobre Endomarketing.

Endomarketing é um termo usual da área de Gestão de Pessoas e, basicamente, se refere à comunicação interna. As empresas que compreendem a gestão do capital humano como parte da estratégia de mercado, passam a ver seu quadro funcional como clientes internos e desenvolvem ações focadas no bem-estar e na qualidade de vida dos colaboradores.

O Endomarketing se propõe a aproximar o colaborador da empresa, de modo que ele sinta orgulho em vestir a camisa, pois se vê como parte da história da companhia. Mas, para o sucesso das ações de Endomarketing, é fundamental que a área de Marketing propriamente dita esteja envolvida nas campanhas promovidas pela área de Gestão de Pessoas, pois não poderá haver contradição entre o que a empresa prega e o que, de fato, se pratica. Ou seja, o Marketing Institucional não pode pregar preocupação com o bem-estar humano, enquanto a área de Gestão de Pessoas opera de modo mecânico, como se os colaboradores fossem robôs.

Você Pode Gostar Também:

Entre as diversas ações de Endomarketing, podemos destacar algumas, como:

Campanhas Estratégicas: Estipulam-se metas e prazos com pagamento de bonificação ou premiação;

Campanhas Motivacionais: Treinamentos para melhorar performance, plano de carreira, intercâmbio, bolsa de estudos, etc.;

Gestão Colaborativa: A opinião dos membros da equipe levada em consideração, objetivando a melhoria dos processos internos, execução da entrega e administração de possíveis conflitos.

Falaremos mais sobre esse assunto na segunda parte deste artigo.