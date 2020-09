Afinal, o que é Endomarketing? – Parte 2

O Endomarketing abrange todo o processo de comunicação interna da companhia. Saiba de que forma:

Estipulando regras e políticas inerentes à Recrutamento e Seleção; Treinamento e Desenvolvimento;

Cargos e Salários;

Pesquisa de Clima;

Além disso, o endomarketing define ou redefine conceitos importantes como a Missão, a Visão e os Valores da organização.

Independente do porte da empresa, o Endomarketing pode (e deve) estar presente em seu cotidiano: o quadro de avisos no refeitório, a intranet, um RH com horário de atendimento presencial, jornal corporativo, treinamentos, aniversariantes do mês e bate-papo entre líderes e liderados de diversas áreas, aproximam as pessoas e promovem uma melhor interação entre as áreas, de modo que venhamos a compreender o fluxo dos processos e auxiliar nas possíveis limitações.

A tecnologia veio para nos ajudar, então vamos usa-la a nosso favor. O recurso mais importante ainda é o Recurso Humanos e precisamos nos comunicar mais e melhor.

Investir no endomarketing de sua empresa é um dos caminhos para seu sucesso!

Fonte: Notícias Concursos