Agnaldo Timóteo abre o coração e fala de mágoa com Roberto Carlos

Agnaldo Timóteo voltou a falar sobre uma grande mágoa que tem de Roberto Carlos. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, exibida neste domingo (9), o artista lembrou o motivo da sua chateação com o Rei.

“Roberto Carlos foi imperdoavelmente deselegante comigo durante a minha carreira. Nunca me deu a honra para gravar uma música com ele. E eu gravei várias músicas dele”, disparou o famoso, que também contou como está sua recuperação após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral), em maio do ano passado.

Aos 83 anos, o cantor revelou que está recuperado e até brincou sobre a notícia da sua morte, que foi divulgada na época do AVC. “Mentira! Publicaram para vender jornais”, gargalhou.

Agnaldo Timóteo também abriu o jogo sobre a recuperação e afirmou que seu caso foi delicado. Inclusive, os médicos chamaram os familiares do veterano, na época, para que se preparassem para o pior. “Estava morto e os médicos me deram 5% de chance de vida. Sobrevivi!”, disse.

O programa da Record ainda homenageou o veterano com imitações de muitos humoristas, como Carioca, Ceará, Gui Santana, Robson Bailarino e Lucas Veloso, que ainda gravaram mensagens para o cantor. “Adoro todas essas imitações. Me deixaram mais perto da juventude”, elogiou o artista.