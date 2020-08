Agora é oficial! Band define data de estreia de Floribella

Agora é oficial. A Band definiu a data para o retorno de Floribella (2005) à grade de programação. A novela estrelada por Juliana Silveira assume a faixa das 20h30, hoje ocupada pela trama portuguesa Ouro Verde, em 15 de setembro.

Baseada no original de Cris Morena, com adaptação de Jaqueline Vargas e Patrícia Moretzsohn, Floribella acompanha Maria Flor (Juliana), líder de um grupo musical que se emprega como babá dos irmãos Fritzenwalden. Acaba apaixonado pelo primogênito Fred (Roger Gobeth), noivo de Delfina (Maria Carolina Ribeiro).

O que Flor não imagina é que ela e sua mais nova inimiga são irmãs; as duas são herdeiras de Armando Bettencourt, que abandonou a mãe da babá para unir-se a Malva (Suzy Rêgo), genitora da vilã.

Floribella reúne nomes como Zezé Motta, Úrsula Corona, Vick Amor Militello, Norma Blum, Mariah Rocha, Letícia Colin, Johnny Massaro, Igor Cotrim, Gustavo Leão, Daniel Ávila e André Luiz Miranda.

Floribella marcou a retomada da dramaturgia da Band, após 7 anos sem uma única produção. A opção pela reprise se deu por conta dos 15 anos do folhetim, comemorados em abril. Uma legião de fãs celebrou a data, com direitos a live de Juliana Silveira e colegas de elenco.

A novela foi reapresentada em 2007, no período vespertino. Êxito comercial, Floribella rendeu CDs, shows e itens como sapatos e bonecas. Também uma segunda temporada, desta vez com Mário Frias, hoje Secretário Especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, como galã.