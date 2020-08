Aguinaldo Silva aceita “dividir novela” com Walcyr Carrasco

Aguinaldo Silva topou formar dupla com Walcyr Carrasco! Mas, calma… Tudo não passou da sugestão de um usuário do Twitter, que questionou o novelista sobre uma possível parceria com o colega de anos na Globo. Aguinaldo e Walcyr, cabe lembrar, já trocaram alfinetadas através da imprensa. O episódio, porém, parece estar resolvido, conforme indicou o primeiro.

“Agui, pretende fazer um feat. você e Walcyr? Ia sair um novelão”, indagou o internauta. “Ah, já descobri, é uma parceria. Eu adoraria”, respondeu Silva.

Aguinaldo Silva dividiu os louros de vários trabalhos com outros autores. Respondeu por boa parte dos capítulos de Roque Santeiro (1985), assinada por Dias Gomes. Com Gilberto Braga e Leonor Bassères, concebeu a clássica Vale Tudo (1988). Tieta (1989), Pedra Sobre Pedra (1992) e Fera Ferida (1993) foram realizadas em parceria com Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares – colega também de A Indomada (1997) e Porto dos Milagres (2001).

Ainda, Fina Estampa (2011) e O Sétimo Guardião (2018), concebidas em suas MasterClass. A última rendeu processo por conta de direitos autorais.

Com Walcyr, porém, ficou o clima de animosidade da época de ‘Estampa’. Aguinaldo acusou o amigo de levar a trama central da novela em reprise às 21h, do filho que sente vergonha da mãe, para um dos núcleos paralelos de Morde & Assopra, contemporânea às 19h. O entrecho fez o êxito de folhetins anteriores a estes, como Dona Xepa (1977) e a própria Vale Tudo.

