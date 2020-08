Aguinaldo Silva alega “defesa” ao patrocinar tweet com alfinetada para Marco Pigossi

A polêmica acerca de Fina Estampa (2011), que mobiliza o autor Aguinaldo Silva e o ator Marco Pigossi, rendeu uma breve entrevista do primeiro ao jornalista Maurício Stycer. Silva afirmou que está patrocinando uma publicação que fez no Twitter, na qual rebateu o comentário de Pigossi sobre a trama em reprise no horário nobre da Globo, na qual interpretou Rafael.

“Essa novela deveria ser proibida de reprisar, era tanta barbaridade, cara. É uma loucura passar essa novela”, declarou o ator em live com João Vicente de Castro. O autor reagiu: “Um ator diz que ‘Fina Estampa’ ‘devia ser proibida de ser reprisada’. Acho que ele quis dizer que os 50 milhões de espectadores que a veem deviam ser proibidos de gostar tanto da reprise da novela. E eu, que vivi os tempos da Censura, achando que finalmente era proibido proibir…”.

Foi esta a mensagem patrocinada por Aguinaldo. O Twitter permite que usuários paguem para ampliar o alcance de determinadas publicações; a prática é comum entre empresas, mas também pode ser adotada por pessoas físicas. “É uma prática comum. Tenho que me defender”, alegou ele sobre a decisão. Até a última consulta do RD1, o post contava com mais de 20 mil curtidas – contra algo em torno de 500 a 10 mil de outros tweets do “pai” de Fina Estampa.

“A frase foi reproduzida em todos os sites de notícias e ninguém me procurou para ouvir minha opinião”, alegou o novelista. “Não consigo entender a campanha contra a novela. Que os haters de internet façam isso, faz parte. Mas quem tem um site de notícias tem responsabilidade. Não podem aproveitar uma situação como essa para atacar a novela”, completou.

Sobre a fala de Marco, Aguinaldo Silva desabafou: “Não fiquei zangado. Fiquei zangado com as pessoas que se aproveitam da fala dele para atacar a novela”. “Ele não faz ideia do que disse. Mesmo que seja por brincadeira, não se fala de censura. Você tem que ter muito cuidado com o que diz”, repreendeu.

Confira:

Um ator diz que Fina Estampa “devia ser proibida de ser reprisada”. Acho que ele quis dizer que os 50 milhões de espectadores que a veem deviam ser proibidos de gostar tanto da reprise da novela. E eu, que vivi os tempos da Censura, achando que finalmente era proibido proibir… — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) August 11, 2020