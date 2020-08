Aguinaldo Silva rebate seguidores e ironiza comentários sobre Crô

Aguinaldo Silva tem usado o seu perfil no Twitter, nos últimos dias, para responder as críticas sobre Fina Estampa (2011), que está sendo reprisada na Globo em horário nobre. Após compartilhar um vídeo provocando Marco Pigossi – que detonou a trama -, o novelista respondeu seguidores.

Muitos usuários da rede social reclamaram da forma como o Crô (Marcelo Serrado) age no folhetim. Um internauta, no entanto, desabafou a favor do escritor de novelas.

“Opiniões sobre a novela a parte, que ao meu ver é sim datada e não tem mais fit com o hoje, o mais engraçado são as críticas ao Crô (estereotipado, caricato e estar num enredo homofóbico) vir dos mesmos que usam termos como ‘cacura’ e ‘maricona’ pra ofender… contra-senso né”, opinou ele.

Aguinaldo concordou: “Pois é. O mais engraçado é que eles acham o Crô caricato, mas botam fotos aqui no perfil do twiter em que aparecem dando mais pinta que o Crô…”.

“A senhora tá idosa e com saúde, poupe-a de briga besta, já tá recebendo pra reprisar a novela e torturar o povo brasileiro com ela. Quer mais o que?“, afirmou outra internauta. O autor reagiu: “Gente, espero que com esse batom cereja a senhorita também não venha me dizer que o Crô é caricato. Adorei!”.

Aos ver Aguinaldo Silva rebatendo os comentários, uma seguidora declarou: “Meu deus que senhorinha atacada viu. Parece que só sabe falar disso”. “Sou atacada mesmo, meu bem. Se não fosse já estaria morta“, disparou o novelista.

“O bom de ser viado é que a gente se salva pelo humor, ou seja, tem a coragem de rir de si mesmo. Eu pelo menos, tenho. Viado mal humorado é horrível!“, comentou o ex-Globo, ao responder outro admirador.

