Aguinaldo Silva revela estar trabalhando em um nova novela

Oito meses depois de ser desligado da Globo, Aguinaldo Silva já trabalha em um novo projeto. O autor estaria escrevendo uma nova novela.

À coluna de Flávio Ricco, do R7, o escritor revelou que no momento estava escrevendo um novo folhetim. O trabalho deve contar com 50 capítulos.

A nova trama ainda não tem mais detalhes a serem revelados. Não há informações consistentes sobre a história, nem sobre qual será o streaming do destino.

Recentemente, Aguinaldo Silva tem dado o que falar nas redes sociais ao rebater as críticas feitas por membros do elenco de Fina Estampa sobre o enredo da novela e também dos seus personagens. Nomes como Marco Pigossi, Adriana Birolli e Lilia Cabral mostraram as suas insatisfações.

A coluna de Leo Dias, do Metrópoles, repercutiu a polêmica e ouviu o autor sobre o caso. “Eu não tenho nada acrescentar ao juízo de valores dos outros! Relevante para mim é que: eu gostei, a emissora gostou e, o principal, o público adorou, não apenas em uma mas duas ocasiões distintas”, disse o novelista.

“Este tipo de manifestações anacrônicas me remetem para uma frase de Samuel Johnson: ‘A gratidão é um fruto de grande cultura. Não se encontra entre gente vulgar’”, alfinetou Silva.

Para quem nãos sabe, em recente live com João Vicente de Castro, Marco Pigossi soltou o verbo contra a trama: “Essa novela tinha que ser proibida de ser reprisada. Era tanta barbaridade! É uma loucura passar essa novela na TV. É interessante ver como 2011 ainda era uma época que as pessoas poderiam se dar ao direito de não ligar para política, mas passar uma novela dessas hoje é uma loucura”.

Lilia Cabral também externou sua insatisfação quanto ao enredo do folhetim em conversa com Serginho Groisman: “Eu te confesso que quando fiz a novela, eu via pouco. Eu tinha referência de que era um sucesso, tinha um bochicho, mas digamos que eu não compartilhava”.

Ao lembrar do término dos personagens Renê e Griselda, a artista disparou: “Não me lembrava como tinha sido a separação com o Renê e fiquei meio indignada. Eu falei: ‘Como assim? Como que um homem não entendeu a atitude dela?’”.