Alagoas vai receber central de distribuição da Natura

Unidade se instalará em Murici, que também receberá fábrica da Copra Alimentos; anúncio foi feito em assinatura de ordem de serviço na cidade

O governador Renan Filho anunciou, nesta sexta-feira (14), que o município de Murici, no Vale do Mundaú, vai receber a instalação de uma central de distribuição da Natura Cosméticos e de uma fábrica da Copra Alimentos. O anúncio foi feito durante a assinatura da ordem de serviço para pavimentação do Conjunto Habitacional Pedro Tenório Raposo, em Murici.

A atração dos dois investimentos privados está sendo intermediada pelo Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), junto com a prefeitura de Murici.

“A Natura já tomou a decisão de vir para Alagoas, inclusive já está preparando o terreno, que o Governo do Estado doou e a Assembleia Legislativa aprovou. Esse processo está bem avançado. A Natura não é uma empresa qualquer e ela vindo para Alagoas será a empresa de maior faturamento no estado, vai gerar cerca de 800 empregos e promover decisivamente o desenvolvimento de Murici”, avaliou Renan Filho.

Em contrapartida à vinda das empresas, o Governo do Estado e a prefeitura de Murici vão intensificar as ações de reestruturação do município, por meio de obras de infraestrutura, além de promover melhorias no Distrito Industrial.

“A Copra Coco é uma das principais empresas de Alagoas hoje e vai trazer para Murici uma linha de operação. Trata-se de uma empresa muito significativa que deve gerar, no mínimo, 250 postos de trabalho”, acrescentou o governador.

Ordem de serviço

A autorização para o início das obras de pavimentação em paralelepípedos do Conjunto Habitacional Pedro Tenório Raposo foi assinada pelo governador e o secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral. O trecho, que será recuperado por meio do Programa Pró-Estrada, tem 9,6 km de extensão. O investimento total é de R$ 4,5 milhões em recursos do tesouro estadual.

“Os trabalhos começam de imediato e até janeiro do próximo ano, no máximo, estaremos entregando essa obra. Serão pavimentadas 30 ruas e instalados cerca de 66 mil metros quadrados de paralelepípedos”, informou Mosart Amaral.

Segundo o prefeito de Murici, Olavo Calheiros, a obra vai beneficiar mais de 3 mil moradores do conjunto habitacional. “Essa é uma obra muito reivindicada por mim, pelos vereadores e por todos os moradores do conjunto”, destacou Olavo Calheiros.

Ainda durante a solenidade, o governador anunciou a retomada das obras do Pró-Estrada em Murici, que estão em fase final. Ele também garantiu a continuidade da implantação da estrada que vai ligar os Vales do Mundaú e do Paraíba, entre as cidades de Murici e Capela.

Desde 2016, o Programa Pró-Estrada vem elevando o padrão das rodovias, vias urbanas e acessos de Alagoas. Já atua em mais de mil dos 1.800 quilômetros totais da malha estadual, com obras de reconstrução, pavimentação e implantação em cerca de 90 municípios.