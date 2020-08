Além de trocar RJ por SP, Ana Maria Braga pode ganhar novo horário na Globo

Ana Maria Braga voltará em breve à programação da Globo com o seu programa próprio, mas cercado de mudanças. Entre elas está a saída da atração do Rio de Janeiro para um dos estúdios da emissora em São Paulo. Esta, no entanto, não deve ser a única grande reviravolta na história do Mais Você.

De acordo com as informações do jornalista Flávio Ricco, do portal R7, a Globo entrou em discussão entre os chefões e os responsáveis pela grade para uma inversão histórica nas manhãs: Fátima Bernardes, com o Encontro, das 9h às 10h30, e Ana Maria, com o Mais Você, das 10h30 às 12h, entregando para os telejornais locais.

A maioria na emissora da família Marinho vê o novo horário com bons olhos. A reestreia do matinal ainda não foi decretada, mas contará com novidades, como o novo cenário e uma nova cozinha planejada.

Recentemente, a jornalista Cristina Padiglione, do jornal Folha de S. Paulo, informou que a Globo SP começou os estudos para o futuro cenário do programa. Enquanto isso, a produção da Globo RJ deu início ao desmanche da Casa de Cristal.

O pedido de Ana é para que sua vida seja mais fácil, já que tem família em São Paulo e fazenda no interior do estado. Aos 70 anos e recém-curada de um câncer no pulmão, a loira só voltará ao ar com a chegada da vacina contra a Covid-19, provavelmente no próximo ano.