Alessandra Ambrosio exibe corpão em cenário paradisíaco

Alessandra Ambrosio arrumou as suas malas e foi viver dias de sol, praia e paz nas Ilhas Maldivas. No seu perfil do Instagram, a modelo compartilhou registros curtindo o local.

Em uma publicação, a famosa postou duas fotos de biquíni, exibindo o corpão no local paradisíaco. Na primeira, ela aparece tomando sol e, na outra, dando pulinhos de alegria. “De volta ao meu lugar feliz”, legendou.

A postagem com mais de 140 mil likes rendeu também vários comentários. “Tão perfeita. Tão única“, disse uma seguidora. “Linda“, afirmou outra. “A mais perfeita“, escreveu uma terceira fã.

Antes de ir para as Maldivas, Ambrosio estava em Santa Monica, na California. Na rede social, a modelo compartilhou registros divando em um carro por lá.

“Little red Corvette. Baby you’re much too fast.Little red Corvette”, legendou Alessandra Ambrosio, citando uma música de Prince.