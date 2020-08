Alessandra Ambrosio faz topless e curvas chamam a atenção

Exalando sensualidade, Alessandra Ambrosio surgiu molhada e fazendo topless no Instagram. Apenas com a parte inferior do biquíni e cobrindo os seios, a modelo fez o seu famoso carão e deu o que falar.

Em duas fotos postadas na mesma publicação, a modelo aparece com água escorrendo pelo corpo. No primeiro clique, ela tapou os seios com as mãos. Já no segundo, ela levou as palmas para o pescoço e tapou a região com os braços.

Fazendo referência ao elemento marcante das imagens, Ambrosio legendou: “Todos os meus problemas desaparecem na água”.

Outro registro do mesmo ensaio foi postado por Alessandra um dia antes. Nesse, apenas parte do tronco e das coxas da modelo aparecem. Com a barriga sarada em evidência, ela escreveu: “Detalhes de verão“.

Nos comentários, os fãs reagiram com muitos elogios. “Perfeição!”, exaltou um internauta. “Muito linda e sexy”, disse uma admiradora. “Apaixonada“, confessou outra. “Linda demais“, afirmou uma terceira.