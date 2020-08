Alessandra Scatena lamenta morte do marido por Covid-19 e agradece apoio

Alessandra Scatena lamentou publicamente a morte do marido Rogério Gherbalin, de 56 anos, vítima do novo coronavírus. A apresentadora tem usado as redes sociais para agradecer aos seus amigos e familiares pelas mensagens de apoio que tem recebido.

Ex-colegas do empresário da escola estadual Joana Motta, em São Caetano, chegaram a fazer uma vigília de orações nas redes sociais para que ele se recuperasse. Fato que comoveu a ex-assistente de palco do Gugu.

“Como é bom saber que meu marido era tão querido, tão amado”, declarou Alessandra ainda com voz embargada. “Agora estou vivendo um dia de cada vez. Tentando juntar os pedacinhos”, desabafou a loira.

Rogério Gherbali faleceu na última quarta-feira (29), após seu quadro clínico ter se agravado. O empresário estava internado há quase um mês, e deixou dois filhos, Enrico de 16 ano, e Estéfano de 9, ambos são fruto de seu casamento de 23 anos com Alessandra Scatena.

A apresentadora e os seu filhos, também chegaram a se contaminar com a COVID-19, mas felizmente conseguiram se recuperar, e ainda não chegaram a ter sintomas graves da doença.

Alessandra Scatena, hoje com 44 anos, foi uma bem-sucedida assistente de palco do Domingo Legal, programa que na época era comando por Gugu Liberato. Já no começo dos anos 2000, ela resolveu interromper a carreira para cuidar dos filhos.