Alexandre Frota critica aglomeração em bares e opina sobre auxílio emergencial

A manhã desta sexta-feira (28), Alexandre Frota (PSDB-SP) lamentou a aglomeração em bares provocada pela reabertura do comércio em São Paulo, estado e capital comandados por João Doria e Bruno Covas, governador e prefeito, ambos do partido tucano.

O deputado federal compartilhou um link no Twitter do jornal O Estado de S. Paulo, que listou 10 bares que já foram abertos em meio à pandemia do novo coronavírus. Em tom de preocupação, ele destacou o número de mortes no país.

“São 118 mil mortes estamos caminhando para 119 mil. Mas as baladas estão a todo vapor”, criticou o ex-braço direito do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a eleição de 2018.

O governo federal, aliás, não foi poupado pelo parlamentar. Na rede social, o ex-ator pornô questionou o valor do auxílio emergencial. “Dos 600 reais de auxílio, 300 voltam só nos impostos das compras. Melhor ficar no sapatinho”, declarou.

Sobre a guerra com a família Bolsonaro, recentemente Alexandre Frota abriu um novo capítulo com provas contra os rivais. O famoso citou uma conversa entre o presidente com um dos filhos sobre a possível ajuda de um empresário para derrubar concorrentes políticos antes das eleições de 2018.

Confira:

São 118 mil mortes estamos caminhando para 119 mil .Mas as baladas estão a todo vapor . https://t.co/tIYbr8HJDO — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) August 28, 2020

Dos 600 reais de auxílio, 300 voltam só nos impostos das compras .Melhor ficar no sapatinho . 🦆 — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) August 28, 2020