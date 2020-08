Alexandre Garcia vira piada ao se descuidar com máscara

Alexandre Garcia participou de um evento ao lado de Jair Bolsonaro (sem partido) e acabou virando piada nas redes sociais. O motivo? O jornalista se descuidou e usou a máscara de proteção contra o coronavírus de forma errada, nesta segunda-feira (24).

A situação, inclusive, aconteceu em um evento chamado “Vencendo a Covid-19” – criado em um momento em que o Brasil soma cerca de 115 mil mortes pela doença. Foi nesta oportunidade que o presidente de República chamou o “pessoal da imprensa” de “bundões”.

“[Jornalista] Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade, em grande parte. Tem exceções, né? Como aqui o Garcia”, disparou Bolsonaro, na ocasião.

Nas redes sociais, o ex-Globo foi criticado. “Alexandre nem sabe usar máscara”, observou um internauta. “O Evento BrasiU vencendo a COVID, conta com a presença do Osmar Terra, que pra ele a Pandemia acabou em maio. E Alexandre, que nem máscara sabe usar…”, disparou outro.

Cabe lembrar o comentarista da CNN Brasil tem se mostrado favorável à gestão de Bolsonaro. Inclusive, recentemente, ele bateu boca com um âncora do canal de notícias ao defender o uso da cloroquina no tratamento contra o novo coronavírus.

Cadê a família desse Sr., Alexandre Garcia? pic.twitter.com/KKia3UuCDe — CGuedes (@CGuedes1906) August 24, 2020

Seria ótimo se o Alexandre Garcia usasse algo pra cobrir a boca pelo resto da vida, não acham? pic.twitter.com/K7uMPfUyIN — Martha Arrocha 🌹 (@MarthaArrocha2) August 24, 2020

Alexandre Garcia tem jeito de ser aquele tipo de velho tosco que não balança o pinto depois de urinar e passa o dia com a zorba mijada. pic.twitter.com/LeWVdepZPu — Cara (@vossacarestade) August 24, 2020

Essa máscara do (arghh!) Alexandre Garcia é para prevenir cáries? pic.twitter.com/NrZ7zPidtt — João José O. Negrão (@jjnegrao) August 24, 2020

Nesse Governo, Alexandre Garcia não é considerado jornalista, fica na fila das autoridades. Ô, derrota…ô, vergonha. — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zdoficial) August 24, 2020

“todo idoso é sábio” alexandre garcia: pic.twitter.com/ketp4uV9yM — Renata Ventura (@rehventura) August 24, 2020