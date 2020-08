Alguns Galaxy A poderão ter Android atualizado por até 3 gerações

De acordo com o Tizen Help, alguns aparelhos da linha Galaxy A, da Samsung, deverão passar a receber atualizações do Android por até três gerações. No evento de lançamento do Galaxy Note20, a companhia prometeu oferecer três novas versões do sistema operacional para seus smartphones topos de linha, a partir do Galaxy S10, lançado no ano passado.

Agora, o Tizen Help publicou uma suposta troca de mensagens entre um cliente da Samsung e um analista de suporte sul-coreano da companhia: o dono de um Galaxy A90 perguntou quantas atualizações de sistema o seu aparelho teria, e o técnico lhe respondeu dizendo que “os produtos da série A e tablets de última geração lançados após o S10 estão sob análise adicional, e as políticas detalhadas de atualização do sistema operacional serão anunciadas posteriormente, verificando as especificações de hardware e os recursos”. Isso é o que está escrito em parte do texto abaixo:

Suposta troca de mensagens entre um cliente da Samsung e um analista de suporte da companhia.Fonte: Tizen Help/Reprodução

O analista ainda solicita ao cliente que ele se mantenha informado por meio dos canais oficiais da Samsung.

Em outras palavras, isso significa que os aparelhos mais potentes da linha Galaxy A deverão entrar na seleta lista smartphones da Sammy que poderão receber até três gerações do Android. Alguns desses aparelhos seriam os modelos abaixo:

Antes tarde, do que nunca

A política de atualizar seus smartphones por apenas duas gerações sempre incomodou os donos de flagships fabricados pela Samsung. São aparelhos caríssimos, com hardware e construção excelentes, mas que ficam desatualizados rápido demais.

Aparelhos muito populares como os Galaxy S8, Note 8, S9 e Note 9, por exemplo, continuam tendo hardware de sobra para rodar os recursos mais recentes, mas como tiveram apenas duas atualizações do Android, ficaram parados no tempo.

Após a nova decisão, a Samsung passa a ser uma das poucas companhias que oferecem atualização para até três gerações do Android para alguns de seus aparelhos, ao lado da Google e OnePlus.