Alice Wegmann abre o coração, fala sobre depressão e relacionamento homoafetivo

Alice Wegmann tirou um tempinho da sua terça-feira (18) para conversar com seus seguidores do Instagram. Nos Stories, a atriz abriu uma caixa de perguntas e respondeu as dúvidas dos fãs.

Entre os questionamentos, uma pessoa quis saber: “Você já teve depressão?”. Sincera, a artista respondeu: “Sim. Nunca cheguei a ser medicada, mas senti como se tivesse abafada num cobertor por meses”.

“É bem difícil o processo, mas consegui sair bem melhor. A terapia, os amigos e a família ajudam muito“, completou Alice, que ainda contou que sempre fez terapia por causa da energia que acabava pegando das personagens que fazia.

Ainda na adolescência, ela teve uma fase bem delicada: “Eu tinha 16 anos, estava no ar [em Malhação], fazendo vestibular e peça de teatro ao mesmo tempo. Gravava de segunda-feira à sábado e saía de casa às 6h da manhã e voltava depois das 22h. Estudava para as provas 15 minutos no recreio. Era cansativo, mas eu não queria abrir mão de nada”.

Outra pergunta deixada para Wegmann foi: “Teria um relacionamento homosexual?“. A atriz devolveu: “Super. Nunca tive, mas isso para mim não é uma questão, se der vontade, eu vou”.